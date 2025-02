Il prend une photo avec son smartphone et fait une chute de 600 mètres

Une chute mortelle en pleine séance photo

Le drame s’est produit mardi 28 janvier 2025, sur les hauteurs de la station bulgare de Bansko. Le touriste, accompagné d’un groupe, immortalisait le paysage enneigé avec son téléphone quand. La chute, estimée à environ 600 mètres, lui a causé de graves blessures. Rapidement alertés, les secours en montagne l’ont retrouvé en contrebas et l’ont transporté vers un hôpital de la ville voisine de Razlog. Malgré des soins intensifs, il a succombé à ses blessures le lendemain.Les secours avaient initialement prévu une évacuation par hélicoptère, mais une panne technique a obligé l’équipe à improviser. La victime a donc été transportée en motoneige puis en ambulance,. Une enquête a été ouverte pour comprendre les raisons de cette défaillance, qui pourrait avoir retardé des soins vitaux.Le médecin qui a tenté de le sauver, le Dr Valentin Belchev, a expliqué que, mais que les blessures étaient trop sévères pour espérer un rétablissement.Bansko, avec ses 75 kilomètres de pistes et ses compétitions internationales de ski , attire chaque année des milliers de visiteurs. Mais les conditions peuvent être particulièrement piégeuses, en particulier en hiver où le verglas et les terrains escarpés augmentent les risques de chute.Ce drame n’est pas le premier, et il fait partie d’une longue série d’accidents liés à la quête du cliché parfait.. En Espagne, un homme est mort après avoir grimpé sur un pont pour une vidéo, nous vous en parlions ici . Aux États-Unis, une étudiante a chuté de 120 mètres dans le Grand Canyon en tentant un selfie.Moralité ? Parfois, mieux vaut juste profiter de la vue avec ses yeux plutôt qu’à travers un écran.