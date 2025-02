TSMC prépare une usine géante pour la gravure en 1 nm à Taïwan

Une “Giga-Fab” avec six lignes de production

Un calendrier qui s’accélère

Un investissement colossal, mais rentable ?

Pour rappel, plus la finesse de gravure est faible, plus les puces gagnent en performance et en efficacité énergétique. Aujourd’hui, le marché tourne encore autour du 3 nm (c’est le cas de la puce M4 et A18 Pro d’Apple par exemple), mais tout le monde se prépare à passer à l’échelle inférieure.D’après les dernières infos, l’usine prévue à Shalun sera gigantesque. On parle d’une “Giga-Fab” avec six lignes de production. Les trois premières (P1 à P3) seront dédiées au 1,4 nm, tandis que les trois autres (P4 à P6) se concentreront sur le 1 nm.TSMC a soumis une demande d’utilisation des sols auprès des autorités locales pour lancer le chantier. Le choix de Taïwan n’a rien d’un hasard :À la base, TSMC prévoyait d’introduire son 1,4 nm en 2027. Finalement, la production démarrera dès 2026 avec une étape intermédiaire en 1,6 nm.Une avancée rapide, qui s’explique bien sûr par la concurrence féroce entre les grands fondeurs. Samsung et Intel ont eux aussi prévu leur 1,4 nm pour 2027, et TSMC veut rester un cran devant.Dans la foulée, la firme continue de développer ses usines ailleurs : du 2 nm est déjà produit à Taïwan, et une usine en Arizona tourne au 4 nm.Évidemment, tout ça a un prix. Le coût du projet est estimé à plus de 32 milliards de dollars.Les nouvelles générations de puces sont en effet de plus en plus complexes à fabriquer, avec des rendements parfois difficiles à maîtriser. Reste à voir si TSMC parviendra à maintenir sa cadence et à absorber ces coûts.