Pourquoi Apple aurait choisi TSMC et non Intel pour les puces de l'iPhone

Un choix stratégique dès 2011

TSMC, un modèle de flexibilité face à Intel

Nous avons appris à répondre à chaque demande de nos clients, qu’elle soit rationnelle ou non

Intel s’est toujours comporté comme s’il était le seul acteur sur le marché des microprocesseurs

Un tournant décisif

Dans une interview sur le compte YouTube Acquired . À cette époque, les discussions sont brièvement interrompues lorsque le CEO d’Intel tente. Intel fournissait déjà les processeurs des Mac, ce qui semblait conférer un avantage.Pourtant, après seulement. Lors d’une réunion très privée au siège d’Apple en mars 2011, Tim Cook délivre donc son verdict, estimant quD'après Morris Chang, cette décision ne l’a pas surpris. Il explique que, affirme-t-il. Intel, en revanche, imposait ses propres conditions,On comprend alors que l'un est plus amène d'obéir et d'exécuter les ordres de la Pomme.D’ailleurs, les clients d’Intel à Taïwan n’étaient pas satisfaits de l’entreprise, selon Chang., ajoute-t-il, ce qui auraitCe. TSMC est devenu, produisant les processeurs de l’iPhone, de l’iPad et, plus tard, du Mac avec la transition vers Apple Silicon. Intel, de son côté, a peiné à s’imposer sur le marché des fondeurs et n’a véritablement restructuré son activité qu’avec la création d’Intel Foundry.Ce n’est que récemment qu’Intel a réussi à sécuriser des clients majeurs pour sa division de fabrication de puces, notammentpour des processeurs destinée à l'intelligence artificielle. En attendant, TSMC domine aujourd’hui le marché, et est d'ailleurs pressenti pour produire les futurs puces 5G d'Apple !