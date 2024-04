TSMC reçoit 6,6 milliards pour produire des puces aux USA

Image @ TSMC

Bienvenue aux USA !

Dans une déclaration officielle de la Maison Blanche, il est indiqué que leallouera uneà TSMC pour l'avancement de la production de semi-conducteurs à Phoenix, en Arizona. A cela s’ajouteront, mais également unallant jusqu'à 25 % des dépenses en capital.Par le passé, le fondeur chouchou d'Apple (qui fournit les séries A et M) s'est déjà engagé à un investissement de 25 milliards de dollars. Cela représente un total de, marquant là, un des plus grands investissements directs étrangers.Notons que cette décision s'inscrit dans une plus grande initiative en lien avec laou avec Taïwan