Apple veut repenser la gestion des événements avec une nouvelle application

Confetti

Un lancement imminent

Une évolution logique pour Apple

tristounette, l'app Rappel...

Et iOS 18.4 dans tout ça ?

Dans sa dernière, le journaliste est carrément en alerte rouge. Pour lui,. Pour autant, il ne serait pas utilisable immédiatement mais pourrait être activé à tout moment.Le mois dernier,avait déjà découvert des indices de ce projet dans le code bêta d’iOS 18.3. Il s'agirait d', avec une intégration poussée à iCloud. Une version web du service serait même prévue sur iCloud.com.Bien que Calendrier d’Apple permette déjà la gestion d’événements, Confetti devrait proposer. Elle s’intégrerait notamment à un nouvel outil d’iOS 18 appelé, conçu pour gérer des groupes de personnes et leurs interactions.L’une des fonctionnalités attendues serait. On attend donc de voir si Confetti sera une application autonome ou si elle prendra la forme d’une mini application iMessage, comme le suggèrent certaines spéculations., de même que Rappels... Aussi, cette nouvelle application pourrait bien être la première étape de cette transformation. Avec cette initiative, Cupertino semble vouloir simplifier l’organisation des événements et rendre le processus plus interactif et intuitif pour ses utilisateurs.. En effet, lors de l'appel aux résultats, Tim Cook a confirmé que l’IA d’Apple sera disponible dans plusieurs nouvelles langues à compter du mois d’avril dans la version finale d'iOS 18.4 :, allemand, italien, portugais, espagnol, japonais, coréen et chinois simplifié, ainsi qu’un anglais pour Singapour et l’Inde. Cette annonce marque une étape importante, puisque jusqu’ici, Apple Intelligence était réservé à un nombre restreint de pays anglophones et surtout en dehors de l'Union européenne (ça y est nous allons enfin y avoir droit) !Jusqu’à présent, la limitation linguistique constituait un frein, laissant un boulevard à des solutions concurrentes comme ChatGPT, Gemini (Google) ou encore Copilot (Microsoft). Ce choix s’inscrit également dans une dynamique plus large, où Apple cherche à rassurer ses utilisateurs européens après des mois d’incertitude sur la conformité de son IA avec les régulations en vigueur, notamment le DMA (Digital Markets Act) de l’Union européenne.