UGREEN veut vous aider à améliorer votre Noël avec ces idées de cadeaux !
Par Vincent Lautier - Publié le - Bon Plan
Pour les fêtes, UGREEN lance une opération thématique : au lieu de juste mettre en avant la puissance de sa gamme, la marque se lance sur le thème « Ensemble faisons Noël ». L'idée est simple : la technologie doit faciliter le rapprochement des gens, pas les distraire. On a donc là une sélection de cadeaux pensés pour optimiser discrètement vos usages quotidien
Le NASync DH2300 : le gardien des souvenirs de famille
Pour les familles qui aiment regarder les films de Noël ou les vieux souvenirs de vacances, le stockage sécurisé est important. Le NASync DH2300 s'inscrit parfaitement dans cette tradition. Ce NAS offre une capacité pouvant atteindre 60 To, permettant de centraliser l'archivage sécurisé de tous les moments marquants de Noël et des réunions de famille.
L'atout majeur de ce NAS réside surtout dans son accessibilité. Plus de 95% des utilisateurs ont loué la facilité d'utilisation de son interface. Il rend l'archivage et le partage numériques simples pour toutes les générations. C'est le cadeau qui transforme les souvenirs épars en une collection durable. Pour tout vous dire, j’utilise moi même ce petit NAS pour toutes mes sauvegardes, et il est vraiment très pratique, et facile à prendre en main.
La gamme MagFlow pour recharger vos proches
UGREEN met aussi le focus sur l'espace partagé avec la gamme MagFlow Qi2 25W. La Batterie Externe Magnétique 10 000 mAh est l'accessoire nomade par excellence. Avec sa charge rapide de 25W sans fil et 30W filaire, elle garantit que les appareils des deux partenaires restent opérationnels en voyage.
Pour le domicile, UGREEN propose deux supports de charge Qi2. Le Chargeur 2-en-1 est pliable et compact, idéal pour les soirées tranquilles ou les déplacements. Le Chargeur de bureau 3-en-1 est lui parfait pour les partenaires qui partagent un espace de travail, alimentant simultanément l'iPhone, les AirPods et l'Apple Watch.
Nexode Rétractable : le partage d'énergie entre amis
Pour les voyages en groupe, l'énergie doit être partagée sans complication. La Batterie externe 165W rétractable et le Chargeur 65W rétractable sont conçus pour cela. La batterie 165W, avec ses 20 000 mAh, est la solution d'urgence pour les ordinateurs portables les plus gourmands.
Le chargeur 65W, plus compact, gère trois appareils simultanément. C'est un argument de durabilité essentiel : leurs câbles intégrés sont testés pour plus de 25 000 rétractions et 10 000 flexions, assurant une longévité face aux manipulations répétées en groupe.
Productivité et cadeaux pour votre bureau
Si votre objectif est de vous offrir un bureau épuré pour vous concentrer sur l'essentiel, le Hub USB-C 5-en-1 Revodok PD est une mise à niveau utile. En regroupant cinq fonctions essentielles, ce hub vous aide à passer en douceur du travail au divertissement, en simplifiant les connexions quotidiennes et en réduisant l'encombrement des câbles.
Pour aller plus loin, on retrouve le Nexode Pro 300W. Ce chargeur de bureau est le cadeau ultime pour votre bureau. Il délivre 140W sur un seul port, et sa puissance de 300W garantit que l'on peut alimenter l'ensemble de son espace de travail sans souci de performance. Il permet de mettre de l'ordre, de centraliser l'alimentation et de se concentrer sur sa productivité.
On en dit quoi ?
Cette sélection UGREEN de Noël tombe à pic. L'intégration de produits comme le NASync ou les batteries externes a du sens. Le choix d'axer le message sur la
déconnexion pour mieux se concentrer sur les prochesest un bon argument, pour des produits qui, paradoxalement, alimentent cette technologie. En offrant ces accessoires, on offre l'efficacité et la tranquillité d'esprit nécessaires pour se libérer des contraintes techniques.