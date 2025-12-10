Ugreen lance un dock eGPU surpuissant, mais il y a un gros mais...

On en dit quoi ?



Le boîtier pèse 5 kg. Pour le moment, le LinkStation n'est disponible qu'en Chine, sans date de sortie internationale annoncée. Il répond à un vrai besoin pour les utilisateurs Windows et Linux qui veulent combiner mobilité et puissance graphique. L'alimentation 850W intégrée est un vrai plus, car elle évite d'acheter un bloc externe séparé. Par contre, les 300 euros n'incluent pas la carte graphique, et il faudra ajouter les frais d'import si Ugreen ne propose pas de distribution européenne. Côté Mac, ça reste hélas un produit à éviter. Mais si vous avez un PC de jeu qui manque de puissance, c'est une option séduisante.