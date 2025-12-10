Ugreen lance un dock eGPU surpuissant, mais il y a un gros mais...
Par Vincent Lautier - Publié le
Ugreen lance le LinkStation, un boîtier externe pour carte graphique équipé d'une alimentation 850W certifiée Gold. Compatible OCuLink et USB4, il peut accueillir les GPU jusqu'à 370 mm de long, dont la RTX 5090. Le dock est vendu 2 299 yuans en Chine, soit environ 300 euros.
Un boîtier pour qui ?
Le LinkStation cible les possesseurs de PC portables Windows, de consoles portables type Steam Deck ou ROG Ally, et de mini PC qui veulent profiter d'une puissance graphique desktop sans investir dans une tour complète. L'idée : brancher une carte haut de gamme sur une machine compacte pour jouer ou accélérer des tâches de rendu 3D.
Côté design, ce boîtier aluminium semi-ouvert favorise la dissipation thermique des cartes les plus gourmandes. L'alimentation intégrée de 850W respecte la norme ATX 3.1, ce qui lui permet d'alimenter les Nvidia série 40 et 50, y compris la RTX 5090. AMD et Intel Arc sont également pris en charge.
Double connectivité OCuLink et USB4
Deux options de branchement sont proposées. Le port OCuLink offre un débit de 64 Gbps en exposant directement une liaison PCIe vers le GPU, ce qui maximise les performances. Le port USB4 plafonne à 40 Gbps mais reste compatible avec les machines Thunderbolt. Ce dernier peut également recharger un laptop à hauteur de 100W. Câbles USB4 et OCuLink fournis.
Et sur Mac ?
Mauvaise nouvelle pour les utilisateurs Apple : ce dock ne fonctionne pas sur Mac Apple Silicon. Apple a abandonné le support des eGPU lors du passage aux puces M1/M2/M3/M4, et aucune solution officielle n'existe. Les anciens Mac Intel supportaient les eGPU, mais uniquement avec des cartes AMD. La startup TinyCorp propose un driver expérimental pour GPU Nvidia sur Mac récents, mais limité aux calculs IA, sans jeux ni affichage graphique. En résumé : passez votre chemin si vous êtes sur Mac. Snif.
On en dit quoi ?
Le boîtier pèse 5 kg. Pour le moment, le LinkStation n'est disponible qu'en Chine, sans date de sortie internationale annoncée. Il répond à un vrai besoin pour les utilisateurs Windows et Linux qui veulent combiner mobilité et puissance graphique. L'alimentation 850W intégrée est un vrai plus, car elle évite d'acheter un bloc externe séparé. Par contre, les 300 euros n'incluent pas la carte graphique, et il faudra ajouter les frais d'import si Ugreen ne propose pas de distribution européenne. Côté Mac, ça reste hélas un produit à éviter. Mais si vous avez un PC de jeu qui manque de puissance, c'est une option séduisante.