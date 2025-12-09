Ce dock Thunderbolt 5 est en promo à prix cassé (-25 %) et parfait pour les Mac !
Par June Cantillon - Publié le - Bon Plan
Vous vous sentez à l'étroit sur votre Mac et avez besoin de disposer de davantage de ports ? Il sera peut-être intéressant d'ajouter un dock Thunderbolt à votre arsenal. L'accessoiriste Ugreen propose justement un nouveau modèle Thunderbolt 5 actuellement en promotion et capable de répondre à de nombreux besoins.
Choisir un dock Thunderbolt n'est pas si simple et il faudra bien cerner ses besoins pour sélectionner le modèle qui correspondra au mieux à vos attentes. Le Revodok Max 2131 d'Ugreen est un nouveau candidat intéressant en Thunderbolt 5, capable avec ses 13 ports de venir taquiner notre chouchou de la génération précédente en Thunderbolt 4, le TS4 de CalDigit proposant 18 ports, surtout lorsqu'il bénéficie d'une remise comme aujourd'hui.
Avec le Revodok Max 2131, Ugreen frappe un grand coup. Ce dock Thunderbolt 5 ne se contente pas d’un rebranding paresseux de l’existant : il propose une connectique complète, un design sérieux, et une ambition assumée de remplacer vos hubs, stations et chargeurs en un seul monolithe métallique.
Côté connectique, c’est le buffet à volonté : quatre ports Thunderbolt 5 (dont un hôte) délivrant jusqu'à 120 Gb/s (80 Gb/s de base, soit une bande passante deux fois plus élevée que le Thunderbolt 3 et le Thunderbolt 4), un port 2,5 GbE, quatre ports USB-A et un port USB-C (à 10 Gbps et délivrant jusqu'à 20W), un lecteur SD et microSD UHS-II (312 Mb/s), un port audio mini jack combo, et cerise sur le dock, une puissance de charge allant jusqu’à 140 W pour la machine hôte. Oui, il alimente même un MacBook Pro 16 pouces lancé au grand galop sans transpirer.
Le Thunderbolt 5 permet ici de jongler avec deux écrans 6K à 60 Hz, ou carrément un écran 8K — à condition bien sûr que votre machine suive derrière. Niveau design, on reste dans le sobre et premium, avec une finition aluminium respirant la solidité. Ce n’est clairement pas un produit pour monsieur Tout-le-Monde, mais pour les utilisateurs exigeants qui veulent brancher leur monde en un seul câble, le Revodok Max 2131 coche presque toutes les cases.
Ugreen Revodok Max Thunderbolt 5
120 Gb/s en Thunderbolt 5 et 2,5 GbE
