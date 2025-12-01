L'Agence spatiale européenne décroche un budget record, et la France n’y est pour rien

On en dit quoi ?



On voit bien que l'Europe spatiale se réveille, mais un peu tard quand même. Les 22 milliards font joli sur le papier, sauf qu'ils restent dérisoires face aux budgets américain et chinois. Le virage allemand est intéressant à observer : Berlin met le paquet pendant que Paris peine à suivre. Reste à voir si cette manne permettra vraiment de rattraper le retard accumulé ou si elle servira surtout à limiter la casse.