L'Agence spatiale européenne décroche un budget record, et la France n’y est pour rien
Par Vincent Lautier - Publié le
L'ESA vient d'obtenir 22,1 milliards d'euros de ses 23 États membres pour la période 2026-2028. Une hausse de 32% par rapport au budget précédent, portée par une contribution allemande spectaculaire de 5,1 milliards d'euros. L'Europe spatiale affiche ses ambitions d'autonomie et de souveraineté, mais reste encore très loin derrière les États-Unis et la Chine.
L'Allemagne prend les commandes
Réunis à Brême en Allemagne, les ministres de l'ESA ont validé ce budget historique. L'Allemagne s'impose comme le premier contributeur avec 5,1 milliards d'euros, soit 45% de plus qu'en 2022. La France suit avec 3,6 milliards et l'Italie avec 3,5 milliards. À eux trois, ces pays représentent 55% du budget total. Cette montée en puissance allemande marque un tournant : Berlin prend désormais le leadership du spatial européen, une position longtemps occupée par Paris. Le directeur général de l'ESA, Josef Aschbacher, a salué
un grand succès pour l'Europe et un moment charnière pour notre autonomie.
Des projets ambitieux mais des lacunes
Côté programmes, l'observation de la Terre reçoit 3,6 milliards d'euros, l'exploration humaine et robotique 3 milliards, et les communications sécurisées 2,1 milliards. Ariane 6 et Vega-C restent les lanceurs privilégiés, avec 27 vols Ariane 6 prévus entre 2027 et 2029. L'atterrisseur lunaire Argonaut est confirmé pour 2030, et trois astronautes européens, un Allemand, un Italien et un Français, participeront aux missions Artemis 4, 5 et 6. Par contre, l'exploration accuse un déficit de 800 millions d'euros par rapport aux besoins exprimés, ce qui menace certains engagements pris envers la NASA.
L'Europe toujours à la traîne
Malgré ce budget record, l'Europe ne pèse que 10% de l'économie spatiale mondiale en termes de financement public. Les États-Unis captent 60% du marché, la Chine 15%. Et cette part européenne continue de diminuer. La rupture avec l'agence russe Roscosmos depuis la guerre en Ukraine a fragilisé le secteur des lanceurs, et les retards d'Ariane 6 n'ont pas arrangé les choses. L'ESA mise désormais sur la souveraineté et la résilience, avec notamment le programme ERS doté de 1,35 milliard d'euros pour intégrer applications civiles et militaires.
On en dit quoi ?
On voit bien que l'Europe spatiale se réveille, mais un peu tard quand même. Les 22 milliards font joli sur le papier, sauf qu'ils restent dérisoires face aux budgets américain et chinois. Le virage allemand est intéressant à observer : Berlin met le paquet pendant que Paris peine à suivre. Reste à voir si cette manne permettra vraiment de rattraper le retard accumulé ou si elle servira surtout à limiter la casse.