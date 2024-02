L'Agence spatiale européenne veut booster la communication terrestre par satellite #MWC

1.La fonderie GSMA et l'Agence spatiale européenne lancent conjointement une série de défis, en commençant par des opportunités de financement pouvant atteindre 15 millions d'euros, afin de stimuler l'innovation et le développement de projets.



2.Extension de Lab Network Access, pour les participants de la fonderie qui souhaitent collaborer au Hub 5G/6G de l'Agence spatiale européenne à Harwell, au Royaume-Uni et au 5G/6G Telecom Lab à Noordwijk, aux Pays-Bas.



3.Lancement d'un nouveau cours de formation avancé de GSMA afin de développer les connaissances sur les réseaux terrestres et non terrestres et de soutenir la collaboration entre eux.



4.Lancement de la communauté du réseau non terrestre (TN-NTN) pour développer de nouveaux projets et tracer une feuille de route pour les initiatives et activités futures.



5.L'unification des écosystèmes, la fonderie de la GSMA et l'Agence spatiale européenne travailleront avec l'ensemble de l'industrie et l'inviteront à unifier les efforts en vue d'un interfonctionnement sans faille des réseaux terrestres et non terrestres.