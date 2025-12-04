Un cosmonaute russe exclu de la mission Crew-12 pour avoir photographié des secrets de SpaceX

On en dit quoi ?



On voit bien que la coopération spatiale internationale traverse une période un peu délicate. D'un côté, Américains et Russes continuent de partager des missions vers l'ISS, et de l'autre, les tensions géopolitiques s'invitent jusque dans les salles d'entraînement de SpaceX. Le silence de la NASA et d'Elon Musk en dit long sur la volonté de ne pas envenimer la situation. L'équipage de Crew-12, qui comprend également la Française Sophie Adenot, devrait tout de même décoller comme prévu le 15 février 2026. Reste à savoir si cet incident va peser sur les futures collaborations russo-américaines dans l'espace, ou si tout le monde va faire comme si de rien n'était.