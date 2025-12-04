Un cosmonaute russe exclu de la mission Crew-12 pour avoir photographié des secrets de SpaceX
À deux mois du lancement, le cosmonaute Oleg Artemyev a été retiré de l'équipage qui doit rejoindre l'ISS à bord d'une capsule Crew Dragon. En cause : des photos de technologies sensibles prises au siège de SpaceX en Californie.
Le 2 décembre, Roscosmos a annoncé le remplacement d'Oleg Artemyev par son compatriote Andrei Fedyaev pour la mission Crew-12. Officiellement, l'agence spatiale russe évoque un simple transfert vers un autre poste. Sauf que voilà, la réalité est visiblement plus complexe. Selon le média d'investigation russe The Insider, le cosmonaute de 54 ans aurait photographié des moteurs de fusée et de la documentation technique confidentielle lors de son entraînement au siège de SpaceX à Hawthorne, en Californie. Il aurait ensuite tenté de sortir ces images des locaux via son téléphone personnel.
L'incident touche directement aux règlements ITAR, pour International Traffic in Arms Regulations. Cette législation américaine encadre strictement la diffusion d'informations et de technologies sensibles liées à la défense. Or, SpaceX travaille sous contrat avec la NASA pour le transport d'astronautes, ce qui rend la technologie du Falcon 9 particulièrement protégée. Une enquête interagences a été ouverte, et les contacts du journaliste confirment qu'une violation a bien eu lieu. Côté officiel, NASA et SpaceX restent silencieux, probablement pour éviter un incident diplomatique majeur avec Moscou.
Oleg Artemyev n'en est pas à sa première polémique. En juillet 2022, il avait posé avec deux collègues à bord de l'ISS en brandissant les drapeaux de territoires séparatistes ukrainiens soutenus par la Russie. Un geste qui avait été condamné par les dirigeants de la NASA et de l'Agence spatiale européenne. Malgré ses 560 jours cumulés en orbite sur trois missions, le vétéran de 54 ans voit sa carrière internationale sérieusement compromise. Son remplaçant, Andrei Fedyaev, 43 ans, avait déjà volé sur la mission Crew-6 en 2023 et passé 186 jours en orbite. Il sera le premier Russe à effectuer deux vols en capsule Crew Dragon.
On voit bien que la coopération spatiale internationale traverse une période un peu délicate. D'un côté, Américains et Russes continuent de partager des missions vers l'ISS, et de l'autre, les tensions géopolitiques s'invitent jusque dans les salles d'entraînement de SpaceX. Le silence de la NASA et d'Elon Musk en dit long sur la volonté de ne pas envenimer la situation. L'équipage de Crew-12, qui comprend également la Française Sophie Adenot, devrait tout de même décoller comme prévu le 15 février 2026. Reste à savoir si cet incident va peser sur les futures collaborations russo-américaines dans l'espace, ou si tout le monde va faire comme si de rien n'était.
