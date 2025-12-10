Punaise, mais c'est quoi cette tâche verte qui a été découverte sur Mars ?!

On en dit quoi ?



Difficile de ne pas s'emballer devant ce genre de découverte. Une tache verte sur Mars, un ancien lac, des conditions propices à la vie... sur le papier, on a tous les ingrédients d'un scénario à la science-fiction. Sauf que voilà, les scientifiques restent prudents, et on peut les comprendre : impossible d'analyser correctement ces marques avec les instruments disponibles. C'est un peu frustrant, quand même. Il faudra patienter jusqu'en 2031 pour avoir des réponses, si tout se passe bien avec le retour d'échantillons. D'ici là, Mars garde ses secrets.