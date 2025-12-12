Après les 2 euros français, l'Europe s'attaque à Shein et Temu avec une taxe forfaitaire de 3 euros

On en dit quoi ?



Cette mesure était attendue depuis longtemps par les commerçants européens qui dénonçaient une concurrence déloyale. L'exemption des 150 euros permettait à Shein et Temu de proposer des prix défiant toute concurrence, sans parler des questions de qualité et de respect des normes. Par contre, difficile de ne pas remarquer que la facture sera finalement payée par les consommateurs. Un t-shirt à 5 euros qui passe à 10 euros avec les taxes, ça forcément change la donne.