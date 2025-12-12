Après les 2 euros français, l'Europe s'attaque à Shein et Temu avec une taxe forfaitaire de 3 euros
Les ministres des finances de l'Union européenne viennent d'adopter une taxe forfaitaire de 3 euros sur tous les colis importés d'une valeur inférieure à 150 euros. La mesure entre en vigueur le 1er juillet 2026 et vise directement les plateformes chinoises comme Shein, Temu ou AliExpress.
La fin d'une exemption très exploitée
Jusqu'à présent, les colis de moins de 150 euros entraient dans l'Union européenne sans payer de droits de douane. Une règle qui date d'une époque où le commerce en ligne restait marginal, mais qui est devenue un gouffre avec l'explosion des achats sur les plateformes chinoises. En 2024, 4,6 milliards de petits colis sont entrés sur le marché européen, soit plus de 145 par seconde. 91% d'entre eux provenaient de Chine. La France a vu ce flux doubler entre 2023 et 2024, passant de 400 à 800 millions de colis par an.
Jusqu'à 5 euros de taxes en France
Le montant de 3 euros décidé au niveau européen pourrait s'additionner à la taxe française de 2 euros déjà votée par l'Assemblée nationale. À partir du 1er janvier 2026, chaque commande passée sur Shein, Temu ou AliExpress coûtera donc 2 euros de plus en France. Six mois plus tard, la taxe européenne de 3 euros viendra s'y ajouter. Un colis à 10 euros pourrait ainsi coûter 15 euros au total, taxes incluses. La France n'est pas seule dans cette démarche : la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg appliqueront également la taxe de 2 euros dès janvier.
Des contrôles quasi inexistants
Le gouvernement français justifie cette taxation par un besoin urgent de moyens pour contrôler ce qui arrive dans le pays. Selon la ministre des Comptes publics Amélie de Montchalin, seulement 0,125% des colis ont été vérifiés l'année dernière. Les 500 millions d'euros de recettes annuelles attendues de la taxe française serviraient à acheter des scanners et recruter des douaniers. Au-delà de la fiscalité, l'enjeu porte aussi sur la sécurité des produits, beaucoup ne respectant pas les normes européennes.
On en dit quoi ?
Cette mesure était attendue depuis longtemps par les commerçants européens qui dénonçaient une concurrence déloyale. L'exemption des 150 euros permettait à Shein et Temu de proposer des prix défiant toute concurrence, sans parler des questions de qualité et de respect des normes. Par contre, difficile de ne pas remarquer que la facture sera finalement payée par les consommateurs. Un t-shirt à 5 euros qui passe à 10 euros avec les taxes, ça forcément change la donne.