Vers une guerre froide du numérique entre les États-Unis et l’Europe ?

Qu'en penser ?



En filigrane, cette escalade illustre une bataille stratégique plus large entre Washington et Bruxelles sur la souveraineté numérique, la régulation des plateformes et la domination technologique mondiale. Les géants californiens exercent depuis des mois une intense pression sur l’administration américaine pour défendre leurs intérêts face à l’arsenal réglementaire européen.



En brandissant ouvertement la menace de représailles contre des entreprises européennes implantées aux États-Unis, l’administration Trump change clairement de registre. La régulation du numérique, autrefois débat technique, s’impose désormais comme un levier diplomatique et économique majeur, au risque d’ouvrir un nouveau front commercial entre les deux blocs.

Mardi, l’a publié un message particulièrement accusatoire à l'encontre de l’Union européenne sur les réseaux sociaux. Washington y dénonce une politique jugéeà l’encontre des entreprises américaines, et menace explicitement des mesures de rétorsion si l’UE persiste dans cette voie.Dans son communiqué, l’administration américaine évoque la possibilité d’. Plusieurs entreprises européennes sont nommément citées, dont Accenture, DHL, Mistral AI, SAP, Spotify ou encore Siemens.Pour elle,, malgré leur rôle économique majeur en Europe. Les autorités américaines rappellent que ces entreprises soutiennentet représentent plus de 100 milliards de dollars d’investissements directs sur le continent.Faute deavec Bruxelles, les États-Unis affirment désormais être prêts àpour répondre à ce qu’ils considèrent comme des mesures déraisonnables.Dans le viseur de Washington figurent principalement leet le, entrés en application ces dernières années. Ces règlements imposent de profondes modifications aux pratiques des grandes plateformes numériques, en particulier Apple, Google, Meta, Amazon ou encore Microsoft.: Apple a écopé d’une amende de 500 millions d’euros, Meta de 200 millions d’euros, X de 120 millions d’euros pour des violations du DSA, et Google de 2,95 milliards d’euros pour des pratiques anticoncurrentielles dans la publicité en ligne.Autant de décisions qui alimententDonald Trump dénonçant régulièrement une Union européenne(le fameuxqui revient tout le temps) envers les champions américains. En septembre, le président américain avait même évoqué des droits de douane plus élevés contre l’UE, menaçant l’équilibre commercial établi à l’été 2025.Les relations se tendent globalement.Plusieurs experts et juristes y ont dénoncé une remise en cause directe de l’innovation américaine.Le représentant Scott Fitzgerald reproche au texte. Selon lui, la régulation européenne sanctionnerait avant tout la taille, le succès et l’origine américaine des groupes visés, tout en favorisant des concurrents étrangers.