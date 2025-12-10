Vous êtes Français et vous utilisez Facebook, Instagram ou X ? Voyager aux USA va devenir un enfer !

On en dit quoi ?



Difficile de ne pas voir une certaine contradiction entre vouloir accueillir le monde pour un événement sportif planétaire et exiger de fouiller dans la vie numérique de chaque visiteur. Les associations de défense des libertés civiles dénoncent déjà une expansion massive de la surveillance américaine. Et on peut se demander combien de touristes européens vont simplement décider de passer leurs vacances ailleurs plutôt que de livrer dix ans d'emails et cinq ans de tweets aux douaniers. En tous cas perso, je crois que c'est foutu pour mes prochaines vacances à Miami.