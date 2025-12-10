Vous êtes Français et vous utilisez Facebook, Instagram ou X ? Voyager aux USA va devenir un enfer !
Par Vincent Lautier - Publié le
L'administration Trump veut obliger les voyageurs exemptés de visa à fournir l'intégralité de leur activité sur les réseaux sociaux des cinq dernières années. La mesure concerne 42 pays dont la France, et pourrait entrer en vigueur sous 60 jours.
Un avis publié mercredi dans le Federal Register officialise le projet : les douanes américaines veulent rendre obligatoire la divulgation de tous les comptes sur les réseaux sociaux utilisés depuis cinq ans. Jusqu'ici, cette question existait dans le formulaire ESTA mais restait optionnelle. Les voyageurs pouvaient la laisser vide sans conséquence sur leur demande. Ce ne sera plus le cas.
La liste des plateformes concernées est large : X, Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn, YouTube, et potentiellement toutes les autres. Les ressortissants de 42 pays bénéficiant du programme d'exemption de visa sont concernés : France, Allemagne, Royaume-Uni, Japon, Australie, Corée du Sud, Israël, et de nombreux autres pays européens.
Les réseaux sociaux ne sont pas les seules informations visées. Le CBP prévoit également de collecter les numéros de téléphone utilisés au cours des cinq dernières années, les adresses email des dix dernières années, ainsi que des informations détaillées sur les membres de la famille : noms, numéros de téléphone, dates et lieux de naissance, adresses de résidence.
Autre nouveauté : le formulaire ESTA ne sera plus accessible que via une application mobile, et les demandeurs devront fournir un selfie en plus de la photo de leur passeport. L'administration Trump justifie ces mesures par un décret présidentiel de janvier 2025 visant à renforcer la sécurité nationale face aux menaces terroristes.
Cette annonce arrive alors que les États-Unis doivent co-organiser la Coupe du monde de football 2026 avec le Canada et le Mexique, un événement censé attirer des centaines de milliers de supporters du monde entier. Le secteur touristique américain souffre déjà d'une baisse de fréquentation étrangère. L'US Travel Association prévoit une chute de 6,3% des arrivées de touristes internationaux en 2025 par rapport à 2024, soit une perte estimée à 12,5 milliards de dollars.
Difficile de ne pas voir une certaine contradiction entre vouloir accueillir le monde pour un événement sportif planétaire et exiger de fouiller dans la vie numérique de chaque visiteur. Les associations de défense des libertés civiles dénoncent déjà une expansion massive de la surveillance américaine. Et on peut se demander combien de touristes européens vont simplement décider de passer leurs vacances ailleurs plutôt que de livrer dix ans d'emails et cinq ans de tweets aux douaniers. En tous cas perso, je crois que c'est foutu pour mes prochaines vacances à Miami.
