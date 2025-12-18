SFR victime d’un nouveau piratage : êtes-vous concernés ?

Qu'en penser ?



Même en l’absence de données bancaires compromises, ce type de fuite n’est jamais anodin. Les clients concernés sont invités à faire preuve de vigilance accrue, notamment face aux e-mails, SMS ou appels suspects se faisant passer pour SFR ou d’autres services officiels. Ce nouvel épisode souligne, une fois encore, la fragilité des infrastructures numériques face aux cyberattaques — et l’importance pour les opérateurs télécoms, en première ligne, de renforcer durablement leurs dispositifs de sécurité.