La nouvelle arme de WhatsApp ? Des quizz interactifs !
Par Laurence - Publié le
WhatsApp continue de faire évoluer ses chaînes, son format de diffusion à sens unique lancé pour concurrencer Telegram. Dans la dernière version bêta de WhatsApp pour iOS, la messagerie teste un nouvel outil baptisé Channel Quiz, qui est destiné à renforcer l’engagement des abonnés.
Repérée par WABetaInfodans le code de la dernière version, cette nouveauté permet aux administrateurs de chaînes de créer de véritables quiz, et non de simples sondages d’opinion (voilà qui devraient ravir les nombreux fans). Concrètement, l’outil autorise la création d’une question accompagnée de plusieurs réponses possibles, avec la possibilité d’ajouter des images pour chaque choix.
La différence majeure avec les sondages actuels tient à une contrainte volontaire : l’administrateur doit obligatoirement définir une réponse correcte avant la publication. Cette approche oriente clairement l’interaction vers le test de connaissances, l’apprentissage ou le jeu, plutôt que vers l’expression d’une préférence personnelle.
Pour les abonnés, l’expérience se veut davantage ludique. Lorsqu’un participant sélectionne la bonne réponse, une petite animation de confettis s’affiche immédiatement, confirmant son choix (d'ailleurs vous aviez remarqué qu'une réaction avec un emoji 🎉 jette désormais des confettis ?)
Côté administrateurs, WhatsApp prévoit un tableau de résultats détaillé, indiquant combien de participants ont sélectionné chaque réponse. En revanche, la plateforme reste prudente sur la question de la confidentialité.
Si un participant ne figure pas dans les contacts de l’administrateur, seules des informations limitées peuvent apparaître, comme la photo de profil selon les réglages de confidentialité. Le nom ou le numéro de téléphone restent masqués, afin de préserver l’anonymat tout en donnant une visibilité partielle sur l’engagement.
Ce nouvel outil de quiz pourrait bien arriver sur iOS quelques jours seulement après avoir été repéré dans la version bêta Android de WhatsApp (pour les fêtes ?). Ce calendrier rapproché laisse penser que le déploiement grand public pourrait intervenir relativement rapidement, même si aucune date officielle n’a encore été communiquée.
Avec cette fonctionnalité, WhatsApp cherche clairement à rendre ses chaînes plus interactives et attractives, à l’heure où les plateformes de messagerie multiplient les outils pour fidéliser créateurs, médias et marques. Les quiz pourraient ainsi devenir un levier supplémentaire pour transformer les abonnés passifs en participants actifs. Ils viennent s'ajouter à la longue liste de nouveautés qui sont apparues dernièrement, comme la version iPad qu'on n'attendait plus, celle sur l'Apple Watch, les améliorations sur Mac ou le multi-compte sur l'iPhone.
Des quiz pour aller au-delà des simples sondages
Repérée par WABetaInfodans le code de la dernière version, cette nouveauté permet aux administrateurs de chaînes de créer de véritables quiz, et non de simples sondages d’opinion (voilà qui devraient ravir les nombreux fans). Concrètement, l’outil autorise la création d’une question accompagnée de plusieurs réponses possibles, avec la possibilité d’ajouter des images pour chaque choix.
La différence majeure avec les sondages actuels tient à une contrainte volontaire : l’administrateur doit obligatoirement définir une réponse correcte avant la publication. Cette approche oriente clairement l’interaction vers le test de connaissances, l’apprentissage ou le jeu, plutôt que vers l’expression d’une préférence personnelle.
Pour les abonnés, l’expérience se veut davantage ludique. Lorsqu’un participant sélectionne la bonne réponse, une petite animation de confettis s’affiche immédiatement, confirmant son choix (d'ailleurs vous aviez remarqué qu'une réaction avec un emoji 🎉 jette désormais des confettis ?)
Des statistiques utiles, sans sacrifier la vie privée
Côté administrateurs, WhatsApp prévoit un tableau de résultats détaillé, indiquant combien de participants ont sélectionné chaque réponse. En revanche, la plateforme reste prudente sur la question de la confidentialité.
Si un participant ne figure pas dans les contacts de l’administrateur, seules des informations limitées peuvent apparaître, comme la photo de profil selon les réglages de confidentialité. Le nom ou le numéro de téléphone restent masqués, afin de préserver l’anonymat tout en donnant une visibilité partielle sur l’engagement.
Un déploiement qui semble imminent
Ce nouvel outil de quiz pourrait bien arriver sur iOS quelques jours seulement après avoir été repéré dans la version bêta Android de WhatsApp (pour les fêtes ?). Ce calendrier rapproché laisse penser que le déploiement grand public pourrait intervenir relativement rapidement, même si aucune date officielle n’a encore été communiquée.
Avec cette fonctionnalité, WhatsApp cherche clairement à rendre ses chaînes plus interactives et attractives, à l’heure où les plateformes de messagerie multiplient les outils pour fidéliser créateurs, médias et marques. Les quiz pourraient ainsi devenir un levier supplémentaire pour transformer les abonnés passifs en participants actifs. Ils viennent s'ajouter à la longue liste de nouveautés qui sont apparues dernièrement, comme la version iPad qu'on n'attendait plus, celle sur l'Apple Watch, les améliorations sur Mac ou le multi-compte sur l'iPhone.