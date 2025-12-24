Actualité
Divers

Joyeux Noël à tous ! Passez de bonnes fêtes !

Par Didier Pulicani

A l'heure où nous écrivons ces lignes, vous êtes certainement en pleins préparatifs, ou peut-être même sur la route du réveillon !



Toute l'équipe de Mac4Ever vous souhaite de passer d'agréables fêtes, que ce soit en famille, ou entre amis ! Profitez des bonnes choses, mais aussi de vos proches et de ces moments où il fait bon de se retrouver et de relâcher un peu la pression !

L'occasion de vous renouveler tous nos voeux de bonheur, de joie et bien-sûr la santé -pensez-y avant de reprendre votre troisième tranche de bûche tout à l'heure. Merci également aussi d'être toujours aussi nombreux à nous lire et à nous regarder en vidéo, merci pour vos nombreux messages, que nous prenons toujours plaisir à lire. La trêve sera d'ailleurs de courte durée pour nous, avec plein de nouveautés, de vidéos et de reportages pour bien commencer la nouvelle année...

Joyeux-Noël à tous ! Bon réveillon !

