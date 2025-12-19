Ce n'était pas une collision : pourquoi un satellite Starlink a soudainement explosé en orbite

On en dit quoi ?



On voit bien que SpaceX maîtrise la communication de crise, en insistant sur l'absence de danger pour l'ISS et la désintégration programmée du satellite. Reste que l'accumulation des incidents, entre quasi-collision avec un engin chinois et explosion inexpliquée, pose question. Difficile de ne pas s'inquiéter de la course aux méga-constellations, qui se fait un peu dans le désordre, chacun lançant ses satellites sans véritable coordination internationale. À quand un code de la route spatial avant que l'orbite ne devienne un champ de mines ?