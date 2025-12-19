Ce n'était pas une collision : pourquoi un satellite Starlink a soudainement explosé en orbite
Par Vincent Lautier - Publié le
SpaceX a perdu le contrôle d'un satellite Starlink après une anomalie survenue le 17 décembre. L'engin spatial, désormais en chute libre, devrait se désintégrer dans l'atmosphère dans les semaines à venir. Un incident qui intervient dans un contexte de surpopulation orbitale quelque peu problématique.
Le satellite Starlink 35956 évoluait à 418 kilomètres d'altitude lorsque SpaceX a perdu tout contact avec lui. L'entreprise évoque une anomalie ayant entraîné une fuite du réservoir de propulsion, une chute brutale de 4 kilomètres d'altitude et la libération de plusieurs objets détectables. LeoLabs, société spécialisée dans le suivi spatial, a identifié des dizaines de fragments autour du satellite. Selon ses analyses, l'incident est lié à une source énergétique interne, autrement dit une explosion, et non d'une collision avec un autre objet.
SpaceX assure que le satellite, bien qu'en rotation incontrôlée, reste largement intact et ne présente aucun risque pour la Station spatiale internationale. Il devrait se consumer entièrement lors de sa rentrée atmosphérique. La constellation Starlink compte aujourd'hui plus de 9 000 satellites actifs sur les quelque 10 000 lancés. Un chiffre qui ne cesse de croître, au point qu'un satellite Starlink rentre dans l'atmosphère presque quotidiennement. Au premier semestre 2025, les satellites de la constellation ont effectué 145 000 manœuvres d'évitement de collision, soit environ quatre par satellite et par mois.
L'incident survient une semaine après qu'un satellite chinois est passé à seulement 200 mètres d'un Starlink, faute de coordination préalable entre les opérateurs. Actuellement, plus de 24 000 objets sont suivis en orbite basse, et ce nombre pourrait atteindre 70 000 satellites d'ici la fin de la décennie avec les projets de constellations américaines, chinoises et européennes. Cette densité croissante inquiète les experts qui redoutent le syndrome de Kessler, un scénario catastrophe où les collisions en cascade rendraient certaines portions de l'orbite inutilisables.
On voit bien que SpaceX maîtrise la communication de crise, en insistant sur l'absence de danger pour l'ISS et la désintégration programmée du satellite. Reste que l'accumulation des incidents, entre quasi-collision avec un engin chinois et explosion inexpliquée, pose question. Difficile de ne pas s'inquiéter de la course aux méga-constellations, qui se fait un peu dans le désordre, chacun lançant ses satellites sans véritable coordination internationale. À quand un code de la route spatial avant que l'orbite ne devienne un champ de mines ?
