Un satellite capture la première image détaillée d'un tsunami géant depuis l'espace

On en dit quoi ?



Ces images qui montrent la force brute de la nature depuis l'orbite sont assez fascinantes. Le fait qu'un satellite puisse capturer un tsunami en pleine course à travers le Pacifique, et qu'un autre système puisse lire ses vibrations dans l'ionosphère pour alerter les populations, relève presque de la science-fiction. Sauf que c'est bien réel. Ces technologies combinées pourraient transformer radicalement notre capacité à protéger les communautés côtières.