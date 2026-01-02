Des gravures toujours plus fines ! TSMC démarre la production de masse en 2 nm

Qu'en penser ?



Avec le lancement du 2 nm, l’accélération vers le 1,4 nm et une exécution industrielle toujours plus rapide, TSMC creuse encore l’écart avec ses concurrents. Pour Apple, NVIDIA, AMD ou Qualcomm, cette maîtrise du calendrier est stratégique : elle conditionne directement les performances, l’efficacité énergétique et la compétitivité des prochaines générations de produits. Dans un contexte de tensions géopolitiques et de souveraineté technologique accrue, TSMC confirme plus que jamais son rôle central dans l’industrie mondiale des semi-conducteurs.