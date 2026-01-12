2e Bêta pour iOS 26.3, iPadOS 26.3, macOS 26.3, watchOS 26.3, tvOS 26.3 et visionOS 26.3
Par Laurence - Publié le
La trêve des confiseurs, c'est bien fini ! Il est désormais temps de passer à autre chose : les bêtas ! Apple sort donc ce soir la deuxième bêta d'iOS 26.3, iPadOS 26.3, macOS 26.3, watchOS 26.3, tvOS 26.3 et visionOS 26.3 !
Apparemment, il faudra faire preuve d'un peu de patience que d’habitude (ça rame énormément ce soir) : ces mises à jour ne seront pas accessibles en même temps et pour tout le monde. De plus, la vitesse de téléchargement pourra varier en fonction des utilisateurs…
Vous connaissez la chanson : ces versions de test sont accessibles à l'ensemble des développeurs enregistrés chez Apple. Cela comprend également ceux qui disposent d’un compte gratuit, à la condition toutefois d’avoir activé un profil développeur sur un appareil compatible. Les mises à jour peuvent être installées directement via la section Mise à jour logicielle de l’app Réglages ou Réglages Système.
Avant de s'engager dans la voie du bug et de l'autonomie raccourcie, il ne faudra pa manquer de réaliser une sauvegarde (d'ailleurs pensez à régulièrement à le faire ou vérifier que vous disposez d'une sauvegarde récente)— surtout s'il s'agit de votre appareil principal (en réalité, il faut éviter d'utiliser ce dernier). On ne saurait que trop vous rappeler à quel point les bêtas sont instables et peuvent faire planter — temporairement ou définitivement —votre smartphone, votre tablette, votre montre ou votre ordinateur.
Le temps de les installer et de vous révéler les surprises de cette update !
Apparemment, il faudra faire preuve d'un peu de patience que d’habitude (ça rame énormément ce soir) : ces mises à jour ne seront pas accessibles en même temps et pour tout le monde. De plus, la vitesse de téléchargement pourra varier en fonction des utilisateurs…
Comment installer les bêtas ?
Vous connaissez la chanson : ces versions de test sont accessibles à l'ensemble des développeurs enregistrés chez Apple. Cela comprend également ceux qui disposent d’un compte gratuit, à la condition toutefois d’avoir activé un profil développeur sur un appareil compatible. Les mises à jour peuvent être installées directement via la section Mise à jour logicielle de l’app Réglages ou Réglages Système.
Avant de s'engager dans la voie du bug et de l'autonomie raccourcie, il ne faudra pa manquer de réaliser une sauvegarde (d'ailleurs pensez à régulièrement à le faire ou vérifier que vous disposez d'une sauvegarde récente)— surtout s'il s'agit de votre appareil principal (en réalité, il faut éviter d'utiliser ce dernier). On ne saurait que trop vous rappeler à quel point les bêtas sont instables et peuvent faire planter — temporairement ou définitivement —votre smartphone, votre tablette, votre montre ou votre ordinateur.
Le temps de les installer et de vous révéler les surprises de cette update !
En savoir plus