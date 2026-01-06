Twelve South dévoile Valet, un vide poche qui charge (Qi2)

Recharge sans fil Qi2 et USB-C intégrées

Un design premium signé Twelve South

Un prix plutôt premium et disponibilité

Qu'en penser ?



Avec Valet, Twelve South ne cherche pas à réinventer la recharge sans fil, mais à proposer un objet fonctionnel et esthétique, pensé pour s’intégrer naturellement dans le quotidien des utilisateurs Apple. Qualité, cuir, options de personnalisation et design global suffiront à justifier ce positionnement tarifaire ? Twelve South a souvent su convaincre sur ce terrain par le passé, mais Valet devra prouver qu’il ne se résume pas à un simple plateau chic avec un chargeur intégré.

Un objet pensé pour déposer clés, smartphone, lunettes, portefeuille ou tout autre objet que l’on dépose en rentrant chez soi et que l’on souhaite retrouver facilement en repartant. Fonctionnalité et esthétique, l’idée est simple :, tout en s’assurant que les appareils électroniques soient chargés.Sur le plan technique,Elle est placée sur un côté du plateau, permettant d’y poser un iPhone compatible MagSafe pour une recharge alignée et stable.— écouteurs, montre connectée ou autre accessoire nécessitant une alimentation filaire. Le reste de la surface reste libre, dédié au rangement d’objets non électroniques.Fidèle à son ADN,. L’ensemble vise clairement un usage sédentaire, sur un bureau, une console d’entrée ou une table de chevet.— des marques comme Courant proposent déjà des plateaux de charge similaires — mais Twelve South bénéficie d’une solide réputation auprès des utilisateurs Apple, notamment pour la qualité de finition et l’intégration visuelle avec les produits de la marque.À ce tarif, la présence d’une seule zone de recharge Qi2 à 15 W pourra sembler limitée, d’autant que la technologie elle-même n’a rien de révolutionnaire. Selon les premières informations, le Twelve South Valet devrait être disponible à la vente dès aujourd’hui aux USA avant une commercialisation mondiale.