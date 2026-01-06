Twelve South dévoile Valet, un vide poche qui charge (Qi2)
Comme chaque année, les grands noms de l’accessoire profitent du CES pour dévoiler leurs nouveautés. C’est notamment le cas de Twelve South, qui présente Valet, un nouveau plateau de rangement intégrant la recharge sans fil.
Sans révolutionner le concept du chargeur domestique, Twelve South mise ici sur une approche plus élégante : proposer un espace dédié pour les objets du quotidien, capable de les accueillir et de les recharger entre deux sorties.
Recharge sans fil Qi2 et USB-C intégrées
Le Twelve South Valet se présente avant tout comme un vide poche 2.0. Un objet pensé pour déposer clés, smartphone, lunettes, portefeuille ou tout autre objet que l’on dépose en rentrant chez soi et que l’on souhaite retrouver facilement en repartant. Fonctionnalité et esthétique, l’idée est simple : centraliser les objets du quotidien dans un seul espace, tout en s’assurant que les appareils électroniques soient chargés.
Sur le plan technique, Valet intègre une zone de recharge sans fil magnétique Qi2, capable de délivrer jusqu’à 15 W. Elle est placée sur un côté du plateau, permettant d’y poser un iPhone compatible MagSafe pour une recharge alignée et stable.
Un port USB-C est également présent sur le côté du plateau, afin de recharger un second appareil — écouteurs, montre connectée ou autre accessoire nécessitant une alimentation filaire. Le reste de la surface reste libre, dédié au rangement d’objets non électroniques.
Un design premium signé Twelve South
Fidèle à son ADN, Twelve South mise sur des matériaux haut de gamme, avec un intérieur en cuir, proposé en plusieurs coloris, et un cadre personnalisable qui maintient le plateau. L’ensemble vise clairement un usage sédentaire, sur un bureau, une console d’entrée ou une table de chevet.
Ce type de produit n’est pas inédit sur le marché — des marques comme Courant proposent déjà des plateaux de charge similaires — mais Twelve South bénéficie d’une solide réputation auprès des utilisateurs Apple, notamment pour la qualité de finition et l’intégration visuelle avec les produits de la marque.
Un prix plutôt premium et disponibilité
Le prix annoncé de 179,99 dollars place clairement Valet dans le haut du panier. À ce tarif, la présence d’une seule zone de recharge Qi2 à 15 W pourra sembler limitée, d’autant que la technologie elle-même n’a rien de révolutionnaire. Selon les premières informations, le Twelve South Valet devrait être disponible à la vente dès aujourd’hui aux USA avant une commercialisation mondiale.
Qu'en penser ?
Avec Valet, Twelve South ne cherche pas à réinventer la recharge sans fil, mais à proposer un objet fonctionnel et esthétique, pensé pour s’intégrer naturellement dans le quotidien des utilisateurs Apple. Qualité, cuir, options de personnalisation et design global suffiront à justifier ce positionnement tarifaire ? Twelve South a souvent su convaincre sur ce terrain par le passé, mais Valet devra prouver qu’il ne se résume pas à un simple plateau chic avec un chargeur intégré.