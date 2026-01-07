Twelve South : trois accessoires pour voyager (et charger) plus intelligemment
Par Vincent Lautier - Publié le
Twelve South nous a envoyé plusieurs accessoires dédiés à l'écosystème Apple, avec trois références pensées pour la mobilité. Entre une mise à jour majeure de son transmetteur Bluetooth best-seller, un chargeur mural hybride compatible MagSafe et un support pour iPad enfin facile à transporter, nous avons pris en main ces nouveautés.
AirFly Pro 2 : l'audio sans fil se bonifie
L'AirFly est sans doute le produit le plus connu de la marque. Le concept reste inchangé sur cette version Pro 2 : permettre l'utilisation d'écouteurs sans fil (AirPods, Bose, Sony) sur des sources audio ne disposant que d'une prise jack, comme les écrans de divertissement en avion ou les tapis de course à la salle de sport. La version précédente faisait bien le job, mais cette nouvelle version corrige les principaux défauts d'ergonomie.
La première différence notable à l'usage c'est l'appairage. Twelve South a intégré des boutons distincts pour
Pair 1et
Pair 2, ainsi qu'un contrôle de volume physique et un bouton mute. Cela évite les combinaisons de touches hasardeuses pour connecter un second casque. C'est plus direct, plus fonctionnel. Sur le plan technique, l'appareil prend désormais en charge le codec aptX. Pour l'utilisateur, c'est une latence réduite et une meilleure fidélité audio, un point critique lorsqu'on regarde un film en vol pour éviter le décalage entre l'image et le son.
L'autonomie fait aussi un bond en avant, passant à plus de 25 heures sur une seule charge via USB-C. C'est suffisant pour couvrir un vol long-courrier aller-retour sans avoir à chercher une batterie externe. Notez que l'appareil conserve sa fonction récepteur (RX), utile pour streamer de la musique depuis un iPhone vers un vieil autoradio via l'entrée auxiliaire, mais ça reste assez niche comme usage. À près de 70 euros (parfois en promotion), ça reste assez cher, mais c'est techniquement abouti.
PowerBug : Le mode En Veille directement au mur
Le PowerBug est une proposition un peu curieuse qui tente de résoudre l'encombrement des tables de chevet ou des plans de travail en cuisine. On est là sur un chargeur mural USB-C PD qui intègre directement une surface magnétique compatible MagSafe et Qi2. L'idée est de transformer n'importe quelle prise murale en station d'accueil flottante pour l'iPhone.
En pratique, l'accessoire prend tout son sens avec le mode
En Veille(StandBy) d'iOS. Une fois l'iPhone plaqué à la verticale sur la prise, il devient une horloge de bureau ou un cadre photo numérique, sans aucun câble visible traînant vers le sol. La conception est propre, compacte. Il vous faudra bien sûr avoir la prise placée au bon endroit sur votre mur pour que ça ai du sens.
Niveau puissance, le PowerBug délivre un total de 35W. Si vous chargez uniquement l'iPhone en MagSafe, vous obtenez les 15W standards. L'intérêt réside aussi dans le port USB-C supplémentaire situé à la base ou sur le côté selon l'orientation, qui permet de charger simultanément un second appareil (comme une Apple Watch ou un iPad). La répartition se fait alors intelligemment : 15W pour le sans-fil et 20W pour le port filaire. C'est suffisant pour maintenir un iPad en charge, mais un peu juste pour un MacBook, même Air. C'est un accessoire de maintien et de nuit, pas une centrale électrique.
Curve Mini pour votre iPad
Le Curve original est un classique des bureaux sédentaires, pratique pour surélever un MacBook. Le problème était son encombrement : impossible à transporter. Le Curve Mini répond à cette demande en reprenant l'esthétique de son grand frère, mais avec des charnières.
Plié, l'objet est plat et se glisse dans une pochette fournie. Déplié, il surélève l'iPad (ou l'iPhone) jusqu'à environ 15 cm. L'objectif est purement ergonomique : placer l'écran à hauteur des yeux pour soulager les cervicales lors de longues sessions de travail ou de visionnage vidéo. La fabrication en aluminium inspire confiance, et les patins en silicone évitent que l'iPad glisse, même en mode tactile.
L'accessoire ne fait rien de
technologiqueà proprement parler, mais il le fait bien. Les charnières sont fermes, ce qui est rassurant pour supporter le poids d'un iPad Pro sans s'affaisser. C'est franchement pratique pour ceux qui utilisent leur iPad en écran secondaire, ou pour regarder Netflix sur une table de nuit !