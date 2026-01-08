Bonne nouvelle si vous passez chez Free Mobile avec votre iPhone

On en dit quoi ?



C'est une mise à niveau qui aurait dû arriver il y a cinq ans, mais au moins c'est enfin là. Free Mobile aligne enfin son expérience utilisateur sur les standards du marché. Le passage en opt-out plutôt qu'en opt-in est logique à une époque où tout se fait sur écran. Par contre, la gestion de la transition pour les forfaits 2€ est un peu gênant. Activer par défaut une fonctionnalité qui consomme de la data sur des forfaits qui en ont à peine 50 Mo, sans mécanisme de protection automatique, c'est un problème, donc faites bien attention à ça.