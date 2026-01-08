Bonne nouvelle si vous passez chez Free Mobile avec votre iPhone
Par Vincent Lautier - Publié le
Depuis le 1er janvier 2026, Free Mobile active automatiquement la Messagerie Vocale Visuelle sur tous les smartphones compatibles. Plus besoin de fouiller dans l'espace abonné pour cocher une case obscure. Bonne nouvelle pour la plupart des utilisateurs, mais les titulaires du forfait à 2€ doivent rester vigilants.
Il aura fallu attendre, mais Free Mobile rattrape enfin son retard. Alors que la concurrence propose la messagerie vocale visuelle nativement depuis des années, l'opérateur de Xavier Niel imposait encore à ses abonnés de composer, par défaut, le fameux 666 pour écouter leurs messages. C'est désormais de l'histoire ancienne. La MVV permet d'afficher la liste des messages vocaux directement sur l'écran du téléphone, de les écouter dans l'ordre souhaité, de supprimer ou rappeler en un tap. Plus besoin de subir la voix robotique du serveur vocal interactif. Côté compatibilité, la fonctionnalité est disponible sur les iPhone et la plupart des smartphones Android récents.
L'option disparaît de l'espace abonné web, mais Free a prévu une alternative par SMS. Tout passe par le numéro court 2052, qui est gratuit. Envoyez
C'est le point qui mérite votre attention. La MVV utilise le réseau de données mobiles pour rapatrier les fichiers audio sur votre téléphone. Pas de souci pour les forfaits avec data illimitée ou généreuse. Par contre, le forfait à 2€ (ou 0€ pour les abonnés Freebox) ne comprend que 50 Mo de data par mois. Au-delà, c'est 0,05€ par Mo consommé. Quelques messages vocaux un peu longs reçus sans Wi-Fi peuvent vite entamer cette enveloppe ridicule. Free précise d'ailleurs que l'activation de la MVV désactive les notifications SMS classiques du répondeur. Si vous êtes sur ce petit forfait et que vous surveillez chaque Mo, la désactivation via le 2052 est probablement la meilleure option.
C'est une mise à niveau qui aurait dû arriver il y a cinq ans, mais au moins c'est enfin là. Free Mobile aligne enfin son expérience utilisateur sur les standards du marché. Le passage en opt-out plutôt qu'en opt-in est logique à une époque où tout se fait sur écran. Par contre, la gestion de la transition pour les forfaits 2€ est un peu gênant. Activer par défaut une fonctionnalité qui consomme de la data sur des forfaits qui en ont à peine 50 Mo, sans mécanisme de protection automatique, c'est un problème, donc faites bien attention à ça.
Fini le 666
Comment désactiver ou réactiver le service
L'option disparaît de l'espace abonné web, mais Free a prévu une alternative par SMS. Tout passe par le numéro court 2052, qui est gratuit. Envoyez
STOPpour une désactivation temporaire : le service se réactivera automatiquement après un certain temps ou si vous changez de téléphone. Pour une coupure définitive qui persiste même en cas de changement d'appareil, envoyez
BLOCK. Et si vous changez d'avis, il suffit d'envoyer
IOSou
ANDROIDselon votre téléphone pour tout remettre en marche.
Attention à la consommation data sur le forfait 2€
On en dit quoi ?
