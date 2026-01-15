GTA Online : Rockstar censure les missions recréant l'assassinat de Charlie Kirk

On en dit quoi ?



C'est quand même compliqué pour Rockstar. D'un côté, un outil de création qui ouvre des possibilités inédites pour la communauté. De l'autre, la certitude que certains vont en profiter pour repousser les limites du bon goût. Le studio savait probablement à quoi s'attendre en lançant cette fonctionnalité quelques mois seulement après un assassinat politique aussi médiatisé. La question de la modération des contenus générés par les utilisateurs va devenir un vrai casse-tête, d'autant que GTA VI se profile avec des ambitions gigantesques.