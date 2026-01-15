GTA Online : Rockstar censure les missions recréant l'assassinat de Charlie Kirk
Par Vincent Lautier - Publié le
Depuis décembre, des joueurs utilisent le nouvel outil de création de missions pour reproduire l'assassinat du commentateur conservateur. Rockstar réagit en supprimant ces contenus et en bloquant son nom du filtre du jeu.
Un outil de création vite détourné
Le 10 décembre dernier, Rockstar a lancé une mise à jour majeure pour GTA Online baptisée "A Safehouse in the Hills". Parmi les nouveautés, un créateur de missions permettant aux joueurs de concevoir leurs propres scénarios solo, avec objectifs personnalisés et décors ouverts. Sauf que voilà : il n'a pas fallu longtemps pour que certains détournent l'outil. Des missions recréant l'assassinat de Charlie Kirk, le fondateur de Turning Point USA abattu le 10 septembre 2025 sur le campus de l'Utah Valley University, ont commencé à fleurir sur les serveurs.
Une mission en particulier a fait parler d'elle :
We Are Charlie Kirk. Le joueur y incarne un tireur positionné sur un toit, fusil de précision en main, face à une scène reproduisant l'amphithéâtre extérieur de l'université. En contrebas, un personnage nommé Charlie Kirk attend derrière un pupitre. L'objectif est clair et sans ambiguïté.
Rockstar sort l'artillerie lourde
Face à la polémique, Rockstar a réagi rapidement. Les missions incriminées ont été retirées des serveurs, et le nom "Charlie Kirk" a été ajouté au filtre de contenu du jeu. Une recherche combinant ces deux mots génère désormais une erreur sur le site officiel des missions personnalisées. Le studio a même prévu de renommer son outil de modération, actuellement appelé "filtre de profanité", pour refléter son usage plus large : bloquer les références à des événements réels controversés, pas seulement les grossièretés.
Côté joueurs, c'est le jeu du chat et de la souris. Des variantes comme "Charlie Pink" ou "Marley Dirk" ont rapidement émergé pour contourner les restrictions. Rockstar affirme continuer à traquer et supprimer ces contenus au cas par cas.
Un contexte explosif
L'assassinat de Charlie Kirk est toujours un sujet brûlant aux États-Unis. Le commentateur de 31 ans, figure majeure de la droite trumpiste, a été abattu d'une balle dans le cou devant environ 3 000 personnes. Tyler Robinson, 22 ans, a été arrêté le lendemain et risque la peine de mort. Dans une note retrouvée, il évoquait l'opportunité de faire taire
l'une des voix conservatrices les plus importantes du pays.
Les retombées ont, vous le savez, dépassé le cadre judiciaire. Jimmy Kimmel a été temporairement écarté de l'antenne après une blague sur l'affaire, et le vice-président JD Vance a appelé les citoyens à signaler quiconque célébrerait cet acte. Roblox avait déjà pris les devants dès septembre en supprimant plus de 100 contenus liés à Kirk.
On en dit quoi ?
C'est quand même compliqué pour Rockstar. D'un côté, un outil de création qui ouvre des possibilités inédites pour la communauté. De l'autre, la certitude que certains vont en profiter pour repousser les limites du bon goût. Le studio savait probablement à quoi s'attendre en lançant cette fonctionnalité quelques mois seulement après un assassinat politique aussi médiatisé. La question de la modération des contenus générés par les utilisateurs va devenir un vrai casse-tête, d'autant que GTA VI se profile avec des ambitions gigantesques.