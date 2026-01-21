Apple a encore menti : le ChatBot "qu'on ne fera jamais" arriverait bel et bien dans iOS 27

ChatBot

Nous voulons intégrer l’intelligence en profondeur dans le système… pas vous envoyer dans une interface de chat pour accomplir quelque chose.

Hair Force One

On ne fera pas de ChatBot !

Un ChatBot made in Google dans iOS 27

Siri

résumer l'article

Qui de la confidentialité des données ?

Un Siri de transition avec iOS 26.4

éclaté

Pourtant, d'après Mark Gurman, qui possède une ligne quasi-directe avec Cupertino depuis de nombreuses années,7, remplaçant totalement l'architecture actuelle de Siri., un assistant qui pourra répondre à toute forme de questions, comme le fait actuellement Gemini ou ChatGPT. Il ne s'agira pas vraiment d'une application propre, Siri pourra être appelé dans n'importe quelle situation ou programme en activité, de façon totalement transparente.Ce Chatbot pourra, comme c'est le cas avec Siri actuellement. Mais l'assistant devrait être désormais capable d'analyser ce qui se passe à l'écran :. Si vous êtes sur une page web, il suffira de lui demander desans préciser l'URL ou l'app.Il y a deux ans, lorsqu'Apple avait déjàen affirmant que la nouvelle génération de Siri utiliserait des serveurs Apple spécifiquement conçus pour préserver les données personnelles, la firme semble avoir déjà mangé son chapeau, faute de mieux :lancées depuis l'iPhone : il est nécessaire de préciser à chaque fois ces informations quand on accède au chatbot d'OpenAI, là encore, sous couvert de protéger nos données personnelle.. Il s'agirait surtout d'implémenter ce qui avait été promis pour iOS 18 et qui n'a jamais vraiment vu le jour -Apple est même allée jusqu'à retirer les publicités présentées à l'époque. Par exemple, on pourra interroger Siri sur plusieurs données (mails, calendrier...) sous forme d'une question à plusieurs paramètres, mais ne vous attendez pas à un assistant type ChatGPT pour rédiger vos messages.Ce lancement en deux temps, s'il est avéré,, espérons que la Pomme parvienne à assurer la transition la plus douce possible. On peut également imaginer que le passage par les TPU de Google ne soit qu'une étape avant de rapatrier tous les modèles sur du hardware 100% Apple... avec un Siri 100% maison. Mais ce doux rêve pourraient prendre plus de temps que prévu.