Apple a encore menti : le ChatBot "qu'on ne fera jamais" arriverait bel et bien dans iOS 27

Publié le
ChatBot, autrement dit, un assistant conversationnel universel de type ChatGPT.
Nous voulons intégrer l’intelligence en profondeur dans le système… pas vous envoyer dans une interface de chat pour accomplir quelque chose.avait notamment déclaré
On ne fera pas de ChatBot !
Un ChatBot made in Google dans iOS 27
Pourtant, d'après Mark Gurman, qui possède une ligne quasi-directe avec Cupertino depuis de nombreuses années, le fameux chatbot arrivera bel et bien... dans iOS 27. Il sera donc motorisé par une technologie de Google -Gemini-, comme cela a été officiellement annoncé par Apple, et intègrera aussi iPadOS 27, et macOS 27, remplaçant totalement l'architecture actuelle de Siri.
Sirirestera toutefois en vigueur, mais donnera accès à un véritable chatbot, un assistant qui pourra répondre à toute forme de questions, comme le fait actuellement Gemini ou ChatGPT. Il ne s'agira pas vraiment d'une application propre, Siri pourra être appelé dans n'importe quelle situation ou programme en activité, de façon totalement transparente.
Ce Chatbot pourra chercher sur le web, rechercher des images, résumer des infos, analyser des fichiers... Il aura évidemment accès à toutes les données présentes sur le téléphone, comme c'est le cas avec Siri actuellement. Mais l'assistant devrait être désormais capable d'analyser ce qui se passe à l'écran : pas besoin de préciser la base de la requête, il connaitra déjà le contexte. Si vous êtes sur une page web, il suffira de lui demander de
résumer l'articlesans préciser l'URL ou l'app.
Qui de la confidentialité des données ?
Il y a deux ans, lorsqu'Apple avait déjà menti en affirmant que la nouvelle génération de Siri utiliserait des serveurs Apple spécifiquement conçus pour préserver les données personnelles, la firme semble avoir déjà mangé son chapeau, faute de mieux : elle puisera en fait dans le hardware de Google, avec ses fameux processeurs Tensor (TPU), qui seraient nettement plus performants que ce que propose Apple actuellement, du moins, pour faire tourner les modèles issus de Gemini.
Google aurait donc un accès inédit à toutes nos données de Photos, Mail, Messages, Musiques, et TV, ce qui est pour le moment totalement exclu des requêtes de ChatGPT lancées depuis l'iPhone : il est nécessaire de préciser à chaque fois ces informations quand on accède au chatbot d'OpenAI, là encore, sous couvert de protéger nos données personnelle. Reste à savoir les gardes-fous qui seront mis en place avec Google... Apple est attendue au tournant.
Un Siri de transition avec iOS 26.4
En attendant la sortie d'iOS 27, prévue à la rentrée 2026, Apple va intégrer dans iOS 26.4 son fameux Siri amélioré, promis depuis 2 ans.
Celui-ci tournera bien sur du hardware maison, mais serait beaucoup moins performant que la version suivante. Il s'agirait surtout d'implémenter ce qui avait été promis pour iOS 18 et qui n'a jamais vraiment vu le jour -Apple est même allée jusqu'à retirer les publicités présentées à l'époque. Par exemple, on pourra interroger Siri sur plusieurs données (mails, calendrier...) sous forme d'une question à plusieurs paramètres, mais ne vous attendez pas à un assistant type ChatGPT pour rédiger vos messages.
Ce lancement en deux temps, s'il est avéré, pourrait créer une certaine confusion chez les utilisateurs. Avec deux technologies si différentes qui sortiraient coup sur coup, à seulement 6 mois d'intervalle, espérons que la Pomme parvienne à assurer la transition la plus douce possible. On peut également imaginer que le passage par les TPU de Google ne soit qu'une étape avant de rapatrier tous les modèles sur du hardware 100% Apple... avec un Siri 100% maison. Mais ce doux rêve pourraient prendre plus de temps que prévu.
Dans tous les cas, avec ou sans Google, il est vraiment temps d'en finir avec la version actuelle de Siri, qui est -il faut bien le dire- parait complètement
éclatéface à la concurrence. Même la simple dictée vocale intégrée à l'iPhone accuse un retard considérable face à des apps de tierces parties proposant du sous-titrage à la volée... et avec très peu d'erreurs.