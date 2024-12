Apple travaillerait avec Broadcom sur une puce IA pour ses serveurs

Un nouveau processeur IA : Baltra

Pourquoi un partenariat avec Broadcom ?

Un objectif éminemment stratégique

Actuellement, pour faire tourner Apple Intelligence, Apple utilise des puces de la série M sur ses serveurs via son système Private Cloud Compute. Mais pour accélérer ses capacités en matière d’IA,Dans ce schéma, Broadcom contribuerait à la—des composants spécifiques intégrés dans une puce unique assemblée par Apple. Cette approche simplifierait le processus de fabrication et garantirait à Apple un, limitant l’accès à des informations sensibles par des partenaires externes.Ce partenariat pourrait répondre à plusieurs besoins spécifiques. Tout d'abord,En effet, les serveurs d’IA nécessitent des processeurs multiples connectés en réseau, ce que ce dernier maitrise à la perfection. En plus de cela, Broadcom propose en interne des solutions avancées pour relier efficacement ces processeurs.Pour piloter ce projet,. Revers de la médaille, cette réorganisation aurait entrainé la suspension d'un projet de processeur haute performance destiné aux Mac.Enfin, Baltra sera fabriqué en utilisant, un procédé avancé introduit en 2024 et attendu dans les puces (A19 Pro ?) de l’iPhone 17 Pro.Ce projet reflète bien la volonté d’Apple de devenir un acteur majeur dans les solutions d’IA, tout en garantissant, soit un équilibre entre traitement sur l’appareil et dans le cloud.La répartition des tâches n'est guère surprenante, Cupertino gardant le contrôle sur la conception et la fabrication, une des obsessions étant toujours de protéger sa propriété intellectuelle et ses secrets technologiques.