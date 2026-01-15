Ricoh GR IV : le compact expert culte revient avec un capteur 25 Mpx et une stabilisation 5 axes
Par Vincent Lautier - Publié le
Ricoh vient d'officialiser son GR IV Monochrome, une version du compact culte équipée d'un capteur dédié au noir et blanc. Disponible mi-février à 1 799 euros en Europe, c'est le compact monochrome le moins cher du marché. Et de loin.
Un capteur sans filtre couleur
Le principe est simple : en retirant le filtre Bayer qui équipe normalement les capteurs photo, on obtient une image monochrome native avec plus de détails et moins de bruit. C'est exactement ce que propose le GR IV Monochrome avec son capteur APS-C de 25,74 mégapixels sans filtre anti-aliasing. La sensibilité grimpe jusqu'à 409 600 ISO, soit le double du GR IV standard. Pour les amateurs de photo de rue en basse lumière, c'est un argument de poids.
Ricoh a aussi intégré un filtre rouge directement dans le boîtier. Ceux qui shootent en argentique noir et blanc connaissent l'intérêt : il assombrit le ciel, fait ressortir les nuages et ajoute du contraste aux portraits. Côté obturateur, l'appareil embarque un mode électronique qui monte jusqu'à 1/16000 seconde. Pratique pour shooter à pleine ouverture en plein soleil.
Un design entièrement repensé
Pour différencier cette version des autres GR IV, Ricoh a opté pour une finition noir mat intégrale. Le boîtier en magnésium, le déclencheur, même le logo GR gravé sur la face avant : tout est en noir. Le témoin lumineux du bouton power passe au blanc pour coller à l'esthétique monochrome. C'est sobre, c'est cohérent avec la philosophie de l'appareil.
Le reste de la fiche technique reprend celle du GR IV sorti en septembre 2025 : objectif 28 mm f/2.8, stabilisation 5 axes, 53 Go de stockage interne, boîtier de 262 grammes. Les précommandes sont ouvertes et les premières livraisons sont prévues pour le 13 février 2026.
Le compact monochrome le moins cher du marché
À 1 799 euros en Europe (2 199 dollars aux États-Unis), le GR IV Monochrome coûte environ 450 euros de plus que le modèle standard. Ça peut sembler élevé pour un appareil qui fait "moins" de choses. Sauf que la concurrence, c'est le Leica Q3 Monochrom à plus de 7 000 euros. Ricoh propose donc un compact monochrome quatre fois moins cher que Leica, avec un format de poche que le Q3 ne peut pas offrir.
On en dit quoi ?
C'est quand même malin de la part de Ricoh. Le marché des compacts monochromes était jusqu'ici réservé aux portefeuilles bien garnis. Avec ce GR IV Monochrome, la marque ouvre une porte aux photographes qui veulent un vrai capteur noir et blanc sans vendre un rein (enfin, si on peut dire...). Le surcoût de 450 euros par rapport au modèle couleur reste conséquent, certes. Mais pour ceux qui ne jurent que par le noir et blanc, ne plus avoir à convertir ses fichiers et gagner en qualité d'image, ça vaut peut-être le coup. Reste à voir si la demande suivra, Ricoh présentant déjà l'appareil dans ses showrooms de Tokyo, Shanghai et Brisbane dès cette semaine.