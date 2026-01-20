La caméra DJI Action 4 bradée à son prix le plus bas : testée sur Mac4Ever !
Par June Cantillon - Publié le - Bon Plan
La firme DJI connue pour ses drones performants propose également des caméras d'action de qualité, rivalisant avec GoPro. Si ce n'est pas le tout dernier modèle en date (les versions 5 et 6 sont également disponibles), l'Action 4 que nous avions emmené en balade dans le désert reste tout à fait satisfaisante et est actuellement en promotion à son meilleur prix depuis le lancement.
La caméra d'action DJI Osmo Action 4 vient chasser sur le territoire de GoPro et dispose d'arguments convaincants. La petite dernière de DJI propose un capteur 1/1,3 pouce plus performant en faible luminosité que la génération précédente, une stabilisation Rocksteady de très bonne facture, une application dédiée complète proposant de nombreux réglages et effets (timelapse, ralentis), un épais catalogue d'accessoires, ainsi qu'une confortable autonomie de 2 heures et 30 minutes couplée à une charge rapide (18 minutes pour récupérer 80% d'autonomie).
Voici les spécifications techniques et nouveautés de l'Osmo Action 4 :
Didier avait pu vérifier les capacités de la DJI Osmo Action 4 lors d'un test complet en plein Far West dans des conditions extrêmes. La caméra de DJI s'en était sortie avec les honneurs, ce qui lui avait permis d'obtenir une très bonne note finale. Vous pouvez retrouver notre test en vidéo ci-dessus.
La DJI Osmo Action 4
• Capteur d’image de 1/1,3 pouce (contre 1/1.7")
• Pixels 2,4 μm
• Ouverture f/2,8 (inchangée)
• 4K/120 ips (inchangé)
• FOV ultra-large de 155° (inchangé)
• Stabilisation RockSteady 3.0/3.0+
• Profil D-Log M 10 bits
• Le bouton SnapShot et le bouton de changement rapide permettent un enregistrement immédiat et un changement de mode instantané.
• Le changement rapide entre cinq modes personnalisés permet aux utilisateurs d’enregistrer les paramètres personnalisés fréquemment utilisés et de passer d’un mode à l’autre en un instant grâce au bouton de changement rapide et aux invites vocales.
• L’invite vocale informe les utilisateurs des modes en cours sans pour autant nécessiter le démontage de la caméra.
• La commande vocale reconnaît les commandes vocales avec un taux de reconnaissance élevé pour contrôler la caméra en cas d’occupation des mains.
• La fonction InvisiStick améliorée reconnaît et masque numériquement la perche à selfie, l’éliminant ainsi de vos prises de vue dans de nombreux scénarios.
• Le zoom numérique jusqu’à 2x peut être réglé pendant l’enregistrement pour une meilleure composition de l’image.
• Compatibilité avec les microphones DJI via le port USB-C, et les microphones externes via le câble 3,5 mm vers USB-C.
Retrouvez notre test dans le désert US
