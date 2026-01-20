La caméra DJI Action 4 bradée à son prix le plus bas : testée sur Mac4Ever !

• Capteur d’image de 1/1,3 pouce (contre 1/1.7")

• Pixels 2,4 μm

• Ouverture f/2,8 (inchangée)

• 4K/120 ips (inchangé)

• FOV ultra-large de 155° (inchangé)

• Stabilisation RockSteady 3.0/3.0+

• Profil D-Log M 10 bits



• Le bouton SnapShot et le bouton de changement rapide permettent un enregistrement immédiat et un changement de mode instantané.

• Le changement rapide entre cinq modes personnalisés permet aux utilisateurs d’enregistrer les paramètres personnalisés fréquemment utilisés et de passer d’un mode à l’autre en un instant grâce au bouton de changement rapide et aux invites vocales.

• L’invite vocale informe les utilisateurs des modes en cours sans pour autant nécessiter le démontage de la caméra.

• La commande vocale reconnaît les commandes vocales avec un taux de reconnaissance élevé pour contrôler la caméra en cas d’occupation des mains.

• La fonction InvisiStick améliorée reconnaît et masque numériquement la perche à selfie, l’éliminant ainsi de vos prises de vue dans de nombreux scénarios.

• Le zoom numérique jusqu’à 2x peut être réglé pendant l’enregistrement pour une meilleure composition de l’image.

• Compatibilité avec les microphones DJI via le port USB-C, et les microphones externes via le câble 3,5 mm vers USB-C.