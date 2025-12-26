Comment le PGHM de Chamonix utilise le drone DJI FlyCart 30 pour porter secours en montagne

Un drone qui remplace l'hélicoptère ?

La complexité de l'hélicoptère, c’est qu’il s’agit de vol à vue. À partir du moment où il y a des nuages, il y a des difficultés d’intervention. Un drone de ce type a la capacité de faire un vol programmé et paramétré, et nous pouvons même l’envoyer dans les nuages.

Gagner du temps, alléger les équipes

L’intérêt du drone de livraison est double : il permet de gagner du temps pour les victimes et de gagner en agilité, afin d’éviter d’exposer les équipes de secouristes à des risques inutiles.

La complexité de l'hélicoptère, c’est qu’il s’agit de vol à vue. À partir du moment où il y a des nuages, il y a des difficultés d’intervention. Un drone de ce type a la capacité de faire un vol programmé et paramétré, et nous pouvons même l’envoyer dans les nuages.

Un relais logistique en pleine paroi

réapprovisionnement express

La technologie au service de l’humain

Le drone n’est pas du tout un gadget, mais un véritable dispositif qui s’intègre dans la chaîne de secours. Le secours en montagne est un écosystème composé des secouristes, des médecins, de l’équipage de l’hélicoptère… et le drone est un outil supplémentaire que nous intégrons désormais à cet écosystème.

Une alliance entre expertise et innovation

Pour le Peloton de Gendarmerie de Haute Montagne (PGHM) de Chamonix, référence mondiale du secours en montagne, la moindre optimisation peut faire la différence.. Résultat : des équipes plus légères, plus rapides et moins exposées., résume le Lieutenant Loïc.Concrètement, cela signifie moins de fatigue, une arrivée plus rapide auprès de la victime et davantage d’énergie au moment critique. Intervenir là où l’humain ne peut pas encore aller.. Dans ces situations, le drone peut être envoyé en éclaireur pour déposer une trousse médicale, une corde, un défibrillateur ou du matériel de survie.Pierre, télépilote de drone au PGHM, explique :. Un soutien aérien qui réduit les risques tout en apportant une aide concrète, parfois décisive.Comme le rappelle le Lieutenant Loïc :Grâce au drone, les équipes gagnent de précieuses minutes, réduisent leur exposition au danger et préservent leur énergie pour l’essentiel : sauver des vies.La technologie aide., le vent et le vide, pour donner chaque jour un visage plus humain à la montagne.