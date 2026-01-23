Apple nomme discrètement son nouveau chef du design (et peut-être futur patron)

John Ternus prend la tête du design

La transition post-Jony Ive va-t-elle enfin avoir lieu ?

Un signal indirect sur la succession de Tim Cook ?

Qu'en penser ?



Le message envoyé par Cupertino est clair : le design ne doit plus être une fonction isolée, mais un pilier de la gouvernance globale. Le poids accordé à John Ternus dépasse désormais largement ses fonctions techniques, un privilège historique que Mark Gurman ne manque pas de souligner. Avec ce mouvement, Apple cherche à stabiliser son ADN visuel tout en unifiant sa direction. Plus qu’une simple promotion, cette montée en puissance place Ternus au centre de l’échiquier, renforçant son image de dauphin potentiel pour prendre, un jour, les rênes du groupe.

D’après, Tim Cook aurait nommé —très discrètement— John Ternus à la fin de l’année dernière comme executive sponsor du design, avec une mission : chapeauter la stratégie design au niveau exécutif, sur l’ensemble des produits Apple.Dans les faits, cela signifie que. Pour autant, les responsables design continueraient, officiellement, à reporter directement à Tim Cook — à la fois dans les organigrammes internes et dans la communication publique d’Apple. Une configuration un peu étrange sur le papier : plus d’influence réelle pour Ternus, mais sans changement frontal dans la hiérarchie affichée.En tant que patron de l’ingénierie matérielle, il travaille déjà étroitement avec les équipes de design industriel, celles qui façonnent les objets : iPhone, iPad, Mac, Apple Watch…Maissouligne un point important : jusqu’ici, John Ternus ne supervisait pas directement les équipes design — et encore moins celles en charge de l’interface et de l’expérience logicielle., un enjeu particulièrement stratégique alors qu’Apple accélère sur Apple Intelligence, le Vision Pro et des écosystèmes toujours plus imbriqués.Depuis le départ de Jony Ive, Apple a connu plusieurs départs, réorganisations et changements de périmètre autour du design. L’entreprise avait fini par placer ce domaine sous la supervision du COO Jeff Williams — qui a depuis pris le chemin de la retraite.Dans ce contexte, la nomination de John Ternus apparaît comme une solution pragmatique. En plaçant un profil technique plutôt qu'un pur designer à la tête de cette division,. Si Mark Gurman qualifie ce choix d'étrange, il répond pourtant à une réalité interne : contrairement à Steve Jobs, Tim Cook n’intervient pas directement dans le dessin des produits. Le CEO préfère déléguer cette supervision à un cadre de confiance, plus proche du terrain, pour piloter la stratégie design au quotidien.précise tout de même qu’. Mais le sous-entendu corporate est difficile à ignorer : John Ternus fait partie des profils souvent cités comme candidat sérieux pour prendre un jour la relève.D’autant que —selon les rumeurs—, et Apple le mettrait plus fréquemment en avant comme visage public lors d’annonces produits. Une manière de le rendre plus...