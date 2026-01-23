Pourquoi Apple pourrait demander à Intel de lui graver des puces ?

Plus jamais d'intel inside !

L'autre facteur clé, c'est le discours sur la souveraineté industrielle. Apple subit une pression constante pour produire davantage aux États-Unis. En confiant une partie de sa production à Intel, la marque à la pomme s'offrirait un précieux label "gravé aux USA". Sans révolutionner son modèle, ce choix permettrait d'afficher un ancrage domestique fort et de réduire, même légèrement, sa dépendance totale vis-à-vis de l'Asie.



Le projet reste prospectif, avec un horizon fixé à 2027 ou 2028. Mais si Intel réussit son pari technologique avec ses gravures 18A et 14A, l'idée d'un iPhone partiellement motorisé par Intel devient tout à fait crédible. Cela rappelle une règle d'or dans la guerre du silicium : Apple n'a aucun intérêt à mettre tous ses œufs dans le même panier, même quand ce panier s'appelle TSMC.

Il n'est cependant pas question de revenir à uncomme à l’époque des Mac x86, mais plutôt d’envisager. Selon une note de recherche repérée par, l’analyste Jeff Pu (GF Securities) estime qu’Intel pourrait commencer à, grâce à son procédé de gravure 14A, censé entrer en production de masse à cet horizon.Dans ce scénario, Apple garderait la main sur tout ce qui compte — architecture, performances CPU/GPU, moteurs IA, intégration système — tandis qu’I, chargé de graver des puces conçues à Cupertino. Il s'agirait donc de composants fabriqués par Intel, mais pas des iPhone ou des Mac Intel au sens historique du terme.Jeff Pu évoque la possibilité qu’Intel fournisse. Si le calendrier se confirme, cela pourrait correspondre à des générations du type A21 ou A22, même si aucune référence précise n’est évidemment confirmée à ce stade.L’an dernier, Ming-Chi Kuo avançait qu’Intel pourrait produire dès mi-2027 une puce M-series d’entrée de gamme pour certains Mac et iPad via son procédé 18A. Kuo ne parlait pas d’iPhone, mais l’approche serait logique : Apple testerait Intel sur des puces moins critiques, avant d’élargir éventuellement le périmètre.. On pourrait aussi se dire qu'Apple cherche à sécuriser ses volumes, surtout que le Tawaïnais ne lui accorde plus un traitement aussi préférentiel qu'avant.Sur le papier, Apple n’a pas besoin d’Intel :. Mais la pression monte sur les capacités mondiales, notamment avec l’explosion de la demande en puces dédiées à l’IA et aux serveurs. Diversifier ses fondeurs permettrait à Cupertino de, tout en conservant un levier stratégique dans sa chaîne d’approvisionnement.