Jony Ive a-t-il un successeur ? Le co-fondateur d'Halide rejoint l'équipe design d'Apple !

Quelle orientation pour le design chez Apple ?



L’arrivée de Sebastiaan de With peut être lue comme un signe de changement : Apple semble vouloir renforcer son approche du design logiciel, avec un accent renouvelé sur la précision, la lisibilité et la qualité des interactions. À l’heure où l’entreprise pousse Apple Intelligence, Vision Pro et des interfaces toujours plus complexes, recruter un designer reconnu pour son exigence et sa compréhension fine des usages n’a rien d’anodin.



Pour de nombreux observateurs, ce recrutement est perçu comme une excellente nouvelle. Il suggère qu’Apple cherche à réaffirmer une culture du détail et du soin dans ses interfaces, à un moment où celles-ci évoluent rapidement sous l’effet de l’IA et des nouveaux formats.



Il faut donc désormais attendre de voir sur quels produits et services Sebastiaan de With laissera sa marque. Mais une chose est sûre : son arrivée s’inscrit dans une recomposition stratégique du design chez Apple, qui mérite d’être suivie de près.