Jony Ive a-t-il un successeur ? Le co-fondateur d'Halide rejoint l'équipe design d'Apple !
Même Apple continue de réorganiser en profondeur son pôle design. Dernier mouvement en date : Sebastiaan de With —cofondateur et designer des applications Halide et Lux— a annoncé rejoindre les équipes d’Apple, au sein du département Human Interface Design.
Pour Sebastiaan de With, il s’agit d’un retour à Cupertino. En effet, avant de co-fonder Lux, le designer avait déjà collaboré avec Apple en tant que freelance sur plusieurs projets majeurs, notamment Find My, MobileMe et iCloud. Cette expérience lui a permis de travailler au cœur des interfaces et services emblématiques de l’écosystème Apple.
Depuis près de dix ans, il s’est imposé comme l’un des designers indépendants les plus respectés de l’écosystème Apple. Halide Mark II - Pro Camera, son application photo pour iPhone, est souvent citée comme une référence en matière d’interface, d’ergonomie et de cohérence visuelle. Même constat pour les autres apps de Lux, connues pour leur approche minimaliste, précise et profondément alignée avec les principes du design Apple.
Au-delà d’Apple, de With a également travaillé pour des entreprises comme Sony, Mozilla, Oracle ou HP, ce qui lui confère une vision large des enjeux d’interface, aussi bien côté matériel que logiciel.
Cette arrivée intervient dans un moment charnière pour l’organisation du design chez Apple. Depuis le départ de Jony Ive, rien ne va plus. En décembre dernier, Alan Dye, vice-président du Human Interface Design depuis 2015, a quitté l’entreprise pour rejoindre Meta. Il a été remplacé par Stephen Lemay, vétéran du design chez Apple depuis 26 ans.
En parallèle, plusieurs médias indiquent que Tim Cook a confié un rôle de supervision élargi des équipes design à John Ternus, actuel SVP Hardware Engineering et considéré comme un successeur potentiel au poste de CEO. Une configuration inédite, où le design semble de plus en plus étroitement lié aux décisions matérielles et stratégiques.
L’arrivée de Sebastiaan de With peut être lue comme un signe de changement : Apple semble vouloir renforcer son approche du design logiciel, avec un accent renouvelé sur la précision, la lisibilité et la qualité des interactions. À l’heure où l’entreprise pousse Apple Intelligence, Vision Pro et des interfaces toujours plus complexes, recruter un designer reconnu pour son exigence et sa compréhension fine des usages n’a rien d’anodin.
Pour de nombreux observateurs, ce recrutement est perçu comme une excellente nouvelle. Il suggère qu’Apple cherche à réaffirmer une culture du détail et du soin dans ses interfaces, à un moment où celles-ci évoluent rapidement sous l’effet de l’IA et des nouveaux formats.
Il faut donc désormais attendre de voir sur quels produits et services Sebastiaan de With laissera sa marque. Mais une chose est sûre : son arrivée s’inscrit dans une recomposition stratégique du design chez Apple, qui mérite d’être suivie de près.
Un designer reconnu pour son exigence et son sens du détail
La fin de la désorganisation interne
Quelle orientation pour le design chez Apple ?
