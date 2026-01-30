Apple atteint 2,5 milliards d’appareils actifs : les 4 chiffres FOUS des résultats trimestriels !
Apple vient de publier des résultats tout simplement hors normes pour le quatrième trimestre 2025. La firme annonce un chiffre d’affaires record de 143,8 milliards de dollars, en hausse de 16 % sur un an, largement au-dessus des attentes de Wall Street. Une performance tirée, sans grande surprise, par un iPhone toujours aussi dominateur… mais pas seulement.
Apple revendique désormais 2,5 milliards d’appareils actifs dans le monde — iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, AirPods et consorts. L’an dernier à la même période, la firme en annonçait 2,35 milliards. Cela signifie qu’en douze mois, elle a enregistré une hausse 150 millions, entre les nouveaux appareils et les anciens partis à la casse. En définitive, on note surtout que la firme reproduit quasiment la même progression d’une année sur l’autre, signe d’une croissance toujours aussi régulière.
Ce chiffre est scruté de près par les investisseurs, car il représente le marché potentiel des Services : App Store, iCloud, Apple Music, Apple Pay ou encore les abonnements vidéo. Plus cette base augmente, plus les revenus récurrents — et surtout les marges — deviennent confortables. L’iPhone n’est donc plus seulement un produit vedette : il est la porte d’entrée d’un écosystème qui alimente l’ensemble de la machine Apple.
Le smartphone d’Apple signe tout simplement son meilleur trimestre de tous les temps avec 85,2 milliards de dollars de revenus, contre 69,1 milliards un an plus tôt. Cela représente une progression spectaculaire de +23 % en douze mois. Tim Cook a d'ailleurs évoqué une demande
La nouvelle gamme — iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max — a pleinement bénéficié de la période des fêtes de fin d’année, traditionnellement la plus lucrative. Cupertino ne détaille pas les ventes par modèle, mais il est évident qu’une large partie de ces appareils se sont retrouvés au pied du sapin. Le smartphone continue ainsi d’assurer, à lui seul, près de 60 % des revenus globaux du groupe.
Les AirPods Pro 3 auraient subi des contraintes d’approvisionnement suffisantes pour peser sur les résultats. Selon le directeur financier Kevan Parekh, la catégorie
Ce point est d’autant plus marquant que cette catégorie regroupe une multitude de produits : Apple Watch, AirTag, claviers, HomePod, Apple Pencil ou encore Vision Pro. Un seul produit aurait donc pu inverser la tendance d’un segment pesant plus de 11 milliards de dollars, ce qui montre à quel point les AirPods sont devenus stratégiques dans l’écosystème Apple.
Notons qu'il s’agit du dixième trimestre consécutif de recul annuel pour cette division. Un contraste surprenant alors que les AirPods Pro 3 semblent rencontrer un réel succès auprès des utilisateurs. La demande existe, mais la production n’aurait pas totalement suivi — rappel que, même pour Apple, la logistique peut parfois peser autant que l’innovation.
Derrière ces résultats se cache également un effort colossal en recherche et développement. Apple continue d’investir des sommes massives — plusieurs dizaines de milliards de dollars par an — pour préparer ses futures générations de puces, ses fonctionnalités d’intelligence artificielle et ses nouveaux produits. Le poste R&D est à 10,887 milliards pour ce dernier trimestre, soit +31,68 % sur un an et +22,79 % sur un trimestre !
La stratégie reste inchangée : bosser sur l'IA, renforcer l’intégration verticale, améliorer ses composants maison et multiplier les synergies entre matériel, logiciel et services. Et la dynamique ne semble pas près de ralentir. Selon plusieurs analystes, Apple préparerait plus de vingt nouveaux produits sur l’année à venir.
Si cette feuille de route se confirme, la firme pourrait bien battre de nouveaux records l’an prochain. Entre un iPhone toujours aussi puissant, un écosystème en expansion constante et des investissements massifs en innovation, Cupertino prouve une nouvelle fois sa capacité à transformer chaque fin d’année en démonstration de force financière.
Ces résultats montrent surtout une chose : Apple n’est plus seulement un fabricant de Mac (et plus largement de produits électroniques). Avec 2,5 milliards d’appareils actifs, l’iPhone qui continue d’exploser les ventes et des investissements massifs en recherche et développement, la firme consolide un modèle où matériel et services se nourrissent mutuellement. Même les quelques failles — comme les tensions sur les AirPods Pro 3 — rappellent davantage l’ampleur de la demande que de réelles difficultés structurelles.
Désormais, il faudra voir si cette dynamique pourra se maintenir face aux enjeux de l’intelligence artificielle, aux contraintes d’approvisionnement et à une concurrence toujours plus agressive. Mais une chose est sûre : trimestre après trimestre, Apple démontre qu’elle sait transformer sa base installée colossale en levier de croissance durable. Et tant que l’écosystème continuera de s’élargir, la marque à la pomme conservera un avantage que peu d’acteurs peuvent aujourd’hui espérer rivaliser.
