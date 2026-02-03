Apple revoit ses priorités pour sa prochaine génération de puces

A20 et M6 attendues plus tard cette année

Pourquoi Apple éviterait le N2P

Une concurrence plus agressive sur le papier

Qu'en penser ?



En optant pour le N2 plutôt que le N2P, Apple ferait donc un choix pragmatique : profiter d’une rupture technologique majeure avec le 2 nm, tout en évitant les surcoûts et les risques liés à un procédé encore plus récent. Comme souvent avec Apple Silicon, les performances finales dépendront moins du nom du procédé que de l’optimisation globale de l’architecture, un domaine où Apple a largement prouvé son savoir-faire ces dernières années.

Pour rappel,avec la prochaine génération d’iPhone, tandis que, notamment avec l’arrivée d’écrans OLED, plus tard dans l’année. Apparemment, Apple ne basculerait donc pas vers la version la plus performante de la gravure 2 nm pour ces premières puces, se contentant du N2 standard.marque un tournant important : c’est la première fois que le fondeur taïwanais abandonne les transistors FinFET au profit de la technologie Gate-All-Around (GAA). Cette évolution vise à améliorer à la fois l’efficacité énergétique et la montée en performances, à mesure que la densité des transistors augmente., avant d’introduire des variantes plus avancées comme N2P et A16 dans le courant du second semestre. Un calendrier qui laisserait finalement peu de marge à Apple pour intégrer ces versions améliorées dès cette année.Sur le papier, N2P se positionne comme une version optimisée du N2, avec un gain de performances d’environ 5 % à consommation équivalente. Mais cette amélioration reste modeste et s’accompagne d’unDans ce contexte, rester sur le N2 permettrait à Apple dede ses puces A20 et M6, profiter des bénéfices clés du 2 nm (densité, efficacité énergétique), et surtout, de ne pas dépendre d’un procédé encore plus récent et potentiellement moins mature.qui privilégie souvent l’équilibre global entre performances, consommation et volumes, plutôt que la course aux chiffres bruts. D'autant qu'elle doit faire face àDe leur côté, certains concurrents pourraient faire un choix différent. Dpour leurs prochaines puces mobiles haut de gamme, afin d’atteindre des fréquences maximales plus élevées et de renforcer leur communication autour des performances.À plus long terme,, avec des déclinaisons destinées aussi bien aux puces mobiles qu’aux processeurs haute performance et aux accélérateurs IA. Des entreprises comme AMD, Google ou Amazon seraient déjà intéressées par ces futurs procédés pour leurs CPU, GPU et puces dédiées à l’intelligence artificielle.Autre élément clé : la disponibilité industrielle. La demande pour la gravure 2 nm dépasserait déjà les prévisions initiales de TSMC, au point queCette sécurisation précoce des volumes réduirait l’intérêt pour Apple de migrer rapidement vers le N2P uniquement pour garantir ses capacités de production. Autrement dit, Cupertino n’aurait aucune pression immédiate pour adopter la variante la plus avancée.