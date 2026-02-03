MacBook Pro : l'écran OLED et la puce M6 bientôt en production
Par Vincent Lautier - Publié le
Samsung va lancer la production de masse des dalles OLED destinées au prochain MacBook Pro dès le mois de mai, alors que TSMC grave déjà la puce M6 en 2 nm. Lancement prévu pour la fin de cette année.
C'est The Elec qui a vendu la mèche. Samsung Display va démarrer la production de masse des substrats de verre pour les dalles OLED du futur MacBook Pro dès le mois de mai. C'est une première mondiale pour cette ligne de huitième génération, baptisée A6, et Samsung aimerait arriver à 2 millions de dalles livrées à Apple d'ici la fin de l'année. Foxconn, qui assemble les MacBook, devrait recevoir les premières livraisons dès le début du troisième trimestre. Le calendrier est un peu serré, mais Samsung a visiblement pris les devants pour rassurer son client le plus exigeant.
Côté puce, le M6 sera gravé par TSMC en 2 nanomètres, via le procédé N2. C'est un bond par rapport au 3 nm du M5, avec à la clé jusqu'à 15 % de gain en performances ou 30 % de réduction de consommation selon TSMC. Sauf que voilà : Apple ne va pas utiliser le procédé amélioré N2P, qui arrive pourtant dans la foulée chez TSMC. La différence entre les deux est limitée (environ 5 % de gain supplémentaire), et Apple a choisi de miser sur des améliorations d'architecture plutôt que d'attendre un meilleur nœud de fabrication. Bref, la puce sort plus vite, mais pas sur le procédé le plus avancé.
Petite douche froide quand même : l'écran OLED pourrait être réservé aux modèles haut de gamme équipés des puces M6 Pro et M6 Max. Les versions d'entrée de gamme avec la puce M6 standard resteraient sur du LCD classique. C'est une rumeur qui circule depuis novembre, et si elle se confirme, il faudra mettre la main au portefeuille pour profiter du nouveau design avec un écran potentiellement tactile, une découpe en forme de pilule pour la caméra et un boîtier affiné.
On attend l'OLED sur les MacBook depuis des siècles, et ça semble se concrétiser enfin. La vraie question, c'est le prix. Si l'OLED est réservé aux modèles Pro et Max, ça risque de piquer un peu. Mais on ne va pas se mentir, perso, j'ai très hâte de voir ça.
