MacBook Pro : l'écran OLED et la puce M6 bientôt en production

On en dit quoi ?



On attend l'OLED sur les MacBook depuis des siècles, et ça semble se concrétiser enfin. La vraie question, c'est le prix. Si l'OLED est réservé aux modèles Pro et Max, ça risque de piquer un peu. Mais on ne va pas se mentir, perso, j'ai très hâte de voir ça.