Cet appareil photo miniature à 35 euros a un faux air de Nikon FM2
Par Vincent Lautier - Publié le
Hansmare vient de lancer au Japon la Haru Mini, un minuscule appareil photo au look de reflex argentique qui ne pèse que 67 grammes et tient sur un porte-clés. Avec un capteur de 20 mégapixels, de la vidéo 2K et un prix d'à peine 35 euros, elle vient marcher directement sur les plates-bandes de la Kodak Charmera, la petite caméra rétro qui cartonne sur les réseaux sociaux depuis plusieurs mois.
La Haru Mini reprend les codes des reflex argentiques, avec un boîtier argenté et un revêtement en simili-cuir noir qui rappelle directement le Nikon FM2. Le prisme sur le dessus est purement décoratif, tout comme la plupart des molettes et des boutons, mais c'est justement ce qui fait tout le charme de l'objet. Hansmare a réussi à tout faire tenir dans 52 mm de large, 40 mm de haut et 17 mm d'épaisseur. 67 grammes sur la balance. Ça se glisse dans n'importe quelle poche, et on peut même l'accrocher à un trousseau de clés grâce à la sangle fournie.
Côté technique, la Haru Mini embarque un capteur de 20 mégapixels et filme en 2K. Un petit écran IPS de 1,47 pouce à l'arrière permet de cadrer et de revoir les clichés sur place. Le stockage passe par une carte microSD fournie avec l'appareil, et un port USB-C sert à la fois pour la charge, le transfert de fichiers et même l'utilisation comme webcam. L'autonomie est modeste avec 65 minutes de batterie, mais vu le gabarit, difficile de lui en vouloir.
La Haru Mini débarque sur un créneau que la Kodak Charmera occupe quasiment seule depuis l'an dernier. La Charmera, vendue à 30 dollars en coffret surprise avec plusieurs coloris rétro, a explosé sur TikTok et Instagram grâce à son look vintage et son côté objet à collectionner. Le problème, c'est que son capteur de 1,6 mégapixel produit des images objectivement dégeulasses. Ca a son charme si vous aimez le style « photo d'Android chinois entrée de gamme de 2005 », mais c'est tout.
La Haru Mini propose donc douze fois plus de résolution et de la vidéo 2K pour à peine 8 dollars de plus, soit environ 35 euros (5 800 yens au Japon). Elle n'est pour le moment disponible qu'au Japon, mais on espère qu'elle sera distribuée mondialement bientôt.
C'est le genre de petit gadget qu'on a envie d'accrocher à son sac juste pour le plaisir. La Haru Mini ne remplacera évidemment jamais un iPhone pour la photo, et les images qui sortent d'un capteur aussi petit derrière un objectif miniature ne vont pas vous scotcher. Mais bon, à 35 euros avec 20 mégapixels et de la vidéo 2K, c'est quand même bien plus qu'un simple jouet, et franchement plus convaincant que la Charmera côté qualité d'image. On espère qu'elle arrivera vite en dehors du Japon, parce que ça ferait un cadeau idéal pour tous les fans de photo vintage !
