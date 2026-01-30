Une IA découvre 1 400 objets mystérieux dans les archives du télescope Hubble

anormaux

Des archives titanesques

Des objets cosmiques inexplicables

anormaux

méduses

Qu'en penser ?



Au-delà de la découverte elle-même, cette expérience montre surtout comment l’intelligence artificielle peut multiplier la productivité scientifique. Les archives de Hubble, que l’on pensait largement explorées, recelaient encore des milliers de curiosités cosmiques.



Pour les chercheurs de l’ESA, l’outil pourrait désormais être appliqué à d’autres bases de données massives, notamment celles des futurs télescopes spatiaux. L’IA ne remplace pas l’astronome, mais elle lui offre un super-pouvoir : voir l’aiguille dans une botte de foin… de plusieurs milliards d’étoiles.

Ce travail aurait demandé des années à une équipe humaine, mais il a été bouclé en seulement. Observer l’espace est un défi colossal : le volume de données généré par les télescopes dépasse largement les capacités d’analyse humaine. Ainsi,, mais leur quantité est telle qu’une partie des informations passe inévitablement sous les radars.Les chercheurs David O’Ryan et Pablo Gómez ont doncL’objectif n’était pas de confirmer ce que l’on connaît déjà, mais de débusquer l’inattendu : formes étranges, lentilles gravitationnelles, galaxies atypiques ou en collision ou encore phénomènes difficiles à classer., une première dans l’histoire de ce jeu de données. Là où une équipe de chercheurs aurait mis des années à examiner ces visuels un par un, AnomalyMatch a accompli la tâche en à peine 2,5 jours.Le modèle n’a pas travaillé seul : son rôle consistait à signaler les éléments suspects,L’IA agit donc ici comme un filtre ultra-rapide, et non pas comme un remplaçant des scientifiques. Il va leur permettre d'accélérer leur travail et non pas de le leurLes résultats, publiés dans la revue scientifique, font état d’environ 1 400 objets dits. La majorité concerne des galaxies en interaction ou en fusion, déjà fascinantes en soi.Mais l’étude révèle aussi des phénomènes plus rares, comme des(la lumière d’objets lointains déformée en arcs ou en cercles par la gravité d’astres massifs situés au premier plan). Mais aussi, des galaxies: reconnaissables à leurs traînées de gaz évoquant des tentacules, ou encore desLe plus intrigant reste toutefois, qui ne correspondent à aucune catégorie connue à ce jour. De véritables ovnis astrophysiques.