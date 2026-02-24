L'action IBM plonge de 13 % après l'annonce d'Anthropic sur le COBOL

On en dit quoi ?



Visiblement, Wall Street a voulu envoyer un message. Mais la réaction semble un peu disproportionnée. Migrer du COBOL, on en parle depuis 30 ans (j'exagère à peine), et c'est toujours très compliqué. Un outil IA qui accélère l'analyse, c'est une chose, mais remplacer des consultants qui connaissent par coeur des systèmes bancaires vieux de 40 ans, c'en est une autre. Et les analystes maintiennent un objectif de cours à 314 dollars, soit 40 % au-dessus du cours actuel.