L'action IBM plonge de 13 % après l'annonce d'Anthropic sur le COBOL
Par Vincent Lautier - Publié le
Anthropic vient de présenter de nouvelles capacités pour Claude Code, qui promettent selon l'entreprise de moderniser le vieux code COBOL en quelques mois au lieu des années habituellement nécessaires. Sur les marchés, la sanction a été immédiate : l'action IBM a perdu 13 % en une seule séance, entraînant tout le secteur du consulting dans sa chute. Du jamais-vu pour le titre depuis l'an 2000.
Anthropic a publié un "Code Modernization Playbook" accompagné de nouvelles fonctionnalités pour Claude Code. L'objectif : prendre en charge les systèmes COBOL, ce langage vieux de presque 70 ans qui fait tourner 95 % des distributeurs de billets américains et des centaines de milliards de lignes de code dans la banque, l'aviation et les administrations.
Claude Code promet d'automatiser ce qui coûte le plus cher dans ces projets de migration : l'exploration du code existant, le mapping des dépendances entre modules et la documentation des risques. Des tâches qui mobilisent habituellement des équipes entières de consultants pendant des mois, et qu'Anthropic affirme pouvoir comprimer en quelques trimestres.
L'action IBM a chuté de 13,2 % pour finir à 223,35 dollars, c'est vertigineux. Accenture a lâché 6 % et Cognizant 6,6 %, les deux groupes étant très exposés au marché de la modernisation COBOL. Sur le mois de février, IBM accuse une baisse de 27 %, du jamais-vu depuis 1968 (rien que ça). Plus de 31 milliards de dollars de capitalisation se sont évaporés en une séance.
IBM n'a pas attendu Anthropic pour travailler sur le sujet. Le groupe propose depuis 2023 watsonx Code Assistant for Z, son propre outil conçu pour accompagner la migration du COBOL sur mainframe, mais c'est visiblement un peu tard pour les marchés.
Visiblement, Wall Street a voulu envoyer un message. Mais la réaction semble un peu disproportionnée. Migrer du COBOL, on en parle depuis 30 ans (j'exagère à peine), et c'est toujours très compliqué. Un outil IA qui accélère l'analyse, c'est une chose, mais remplacer des consultants qui connaissent par coeur des systèmes bancaires vieux de 40 ans, c'en est une autre. Et les analystes maintiennent un objectif de cours à 314 dollars, soit 40 % au-dessus du cours actuel.
Un outil pour moderniser le COBOL
Anthropic a publié un "Code Modernization Playbook" accompagné de nouvelles fonctionnalités pour Claude Code. L'objectif : prendre en charge les systèmes COBOL, ce langage vieux de presque 70 ans qui fait tourner 95 % des distributeurs de billets américains et des centaines de milliards de lignes de code dans la banque, l'aviation et les administrations.
Claude Code promet d'automatiser ce qui coûte le plus cher dans ces projets de migration : l'exploration du code existant, le mapping des dépendances entre modules et la documentation des risques. Des tâches qui mobilisent habituellement des équipes entières de consultants pendant des mois, et qu'Anthropic affirme pouvoir comprimer en quelques trimestres.
Le consulting prend un coup
L'action IBM a chuté de 13,2 % pour finir à 223,35 dollars, c'est vertigineux. Accenture a lâché 6 % et Cognizant 6,6 %, les deux groupes étant très exposés au marché de la modernisation COBOL. Sur le mois de février, IBM accuse une baisse de 27 %, du jamais-vu depuis 1968 (rien que ça). Plus de 31 milliards de dollars de capitalisation se sont évaporés en une séance.
IBM a quand même quelques cartes en main
IBM n'a pas attendu Anthropic pour travailler sur le sujet. Le groupe propose depuis 2023 watsonx Code Assistant for Z, son propre outil conçu pour accompagner la migration du COBOL sur mainframe, mais c'est visiblement un peu tard pour les marchés.
On en dit quoi ?
Visiblement, Wall Street a voulu envoyer un message. Mais la réaction semble un peu disproportionnée. Migrer du COBOL, on en parle depuis 30 ans (j'exagère à peine), et c'est toujours très compliqué. Un outil IA qui accélère l'analyse, c'est une chose, mais remplacer des consultants qui connaissent par coeur des systèmes bancaires vieux de 40 ans, c'en est une autre. Et les analystes maintiennent un objectif de cours à 314 dollars, soit 40 % au-dessus du cours actuel.