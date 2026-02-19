Sam Altman (ChatGPT) et Dario Amodei (Claude) refusent de se tenir la main et c'est hilarant
Enorme moment de malaise au sommet India AI Impact Summit 2026 à New Delhi. Lors d'une photo de groupe avec le Premier ministre indien Narendra Modi, les patrons d'OpenAI et d'Anthropic, Sam Altman et Dario Amodei, ont refusé de se tenir la main sur scène. Ils ont levé le poing chacun de leur côté, et la vidéo est devenue virale sur les réseaux sociaux en quelques minutes.
Après le discours d'ouverture au Bharat Mandapam de New Delhi, plusieurs dirigeants tech ont été invités sur scène pour une photo de groupe avec Modi. On retrouvait Sundar Pichai (Google), Sam Altman (OpenAI), Dario Amodei (Anthropic) et Alexandr Wang (Meta), entre autres. Modi a attrapé la main de Pichai et d'Altman, placés de chaque côté de lui, et a encouragé tout le monde à lever les bras en l'air. Sauf que quand Altman et Amodei se sont retrouvés côte à côte, aucun des deux n'a pris la main de l'autre. Ils ont préféré lever le poing, chacun de son côté. La vidéo a fait le tour de X en quelques minutes, une scène complètement ridicule.
Dario Amodei était vice-président de la recherche chez OpenAI avant de claquer la porte début 2021 avec sa sœur Daniela et plusieurs chercheurs pour cofonder Anthropic. La raison : des désaccords profonds sur la direction de l'entreprise, et en particulier sur la place de la sécurité dans le développement de l'IA. Dans une interview avec Fortune en 2023, Amodei avait résumé le fond du problème :
L'India AI Impact Summit se tient du 16 au 20 février et a réuni plus de 110 pays et une vingtaine de chefs d'État. Modi veut positionner l'Inde comme le pays de l'IA accessible et abordable, un discours qui tranche avec la course à la puissance menée aux États-Unis. Emmanuel Macron et l'ancien Premier ministre britannique Rishi Sunak étaient d'ailleurs aussi de la partie. Bref, un sommet de premier plan, mais qui n'efface pas visiblement pas toutes les tensions.
C'est quand même à mourir de dire de voir deux patrons de l'IA incapables de se tenir la main pour une simple photo. La tech adore parler de collaboration et d'ouverture, mais quand il faut poser ensemble devant les caméras, il n'y a plus personne. Cinq ans après la scission, Altman et Amodei n'ont visiblement toujours pas enterré la hache de guerre.
Des poings levés plutôt que des mains liées
Un vieux contentieux qui date de 2021
Il fallait autre chose que juste augmenter la puissance des modèles, il fallait de l'alignement et de la sécurité.Depuis, les deux entreprises sont en concurrence frontale avec ChatGPT d'un côté et Claude de l'autre.
Du beau monde à New Delhi
On en dit quoi ?
