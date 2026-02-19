Sam Altman (ChatGPT) et Dario Amodei (Claude) refusent de se tenir la main et c'est hilarant

On en dit quoi ?



C'est quand même à mourir de dire de voir deux patrons de l'IA incapables de se tenir la main pour une simple photo. La tech adore parler de collaboration et d'ouverture, mais quand il faut poser ensemble devant les caméras, il n'y a plus personne. Cinq ans après la scission, Altman et Amodei n'ont visiblement toujours pas enterré la hache de guerre.