Apple a choisi Gemini pour reconstruire Siri, parce qu'Anthropic demandait trop de sous
Par Vincent Lautier - Publié le
Selon de nouvelles informations de Mark Gurman, le bien informé journaliste de chez Bloomberg, Apple était à deux doigts de confier la refonte complète de Siri à Claude, le modèle d'IA d'Anthropic, jugé supérieur en tout point à ses concurrents. Sauf qu'Anthropic réclamait 1 milliard par an, avec un tarif qui doublait tous les ans, donc Apple a choisi Gemini.
C'est lors d'un podcast où Mark Gurman était invité que l'information est sortie. Le journaliste a confirmé qu'Apple avait bien tout misé sur Claude dans un premier temps. Pour tout vous dire, ça n'est même pas une rumeur, même les journalistes en interne utilisaient Claude pour le développement des produits, et pour leurs outils maison. C'était vraiment le choix numéro un pour tous, et le choix de passer à Gemini est arrivé il y a quelques semaines seulement.
On vous l'a dit, 1,5 milliard, c'était trop pour Apple, surtout que la startup réclamait un doublement de cette somme pendant 3 ans. Ça fait effectivement beaucoup d'argent. Pourtant Apple a les moyens, mais que voulez-vous, en prenant de l'âge, Tim Cook devient près de ses sous. Il faut aussi dire que les relations commerciales avec Google sont constantes depuis des années. Pour Apple, c'était plus simple de garder ce partenaire exclusif, d'autant plus que le partenariat avec Gemini n'est pas exclusif, puisque ChatGPT pourra toujours rester intégré au système.
Pour nous, utilisateurs, ce nouveau Siri devrait débarquer avec iOS 19.4, donc la bêta devrait pointer le bout de son nez en février, avec une version publique diffusée entre mars et avril de l'année 2026. A priori il faudra au moins un iPhone 15 Pro pour en profiter. Il se dit qu'Apple développe aussi son propre langage en interne, pour à terme ne plus être dépendant de Gemini et de Google, mais très sincèrement, on est beaucoup à ne plus avoir beaucoup d'espoir de ce côté-là.
Même les ingénieurs d'Apple le pensaient, Anthropic était le meilleur choix, avec la meilleure technologie. Mais voilà, Apple veut préserver ses marges et limiter ses frais visiblement. Peut-être aussi qu'Anthropic a voulu demander trop, et s'est un peu brûlé les ailes sur ce coup, en tentant un pari qui était un peu risqué. Quoi qu'il en soit le choix de Google est pragmatique, mais pas franchement enthousiasmant. Vous en dites quoi vous ?
Apple misait tout sur Claude
Trop cher
Ce qui change concrètement avec Gemini ?
On en dit quoi ?
