Anthropic lance Cowork, une version de Claude Code pour tout le monde, même vous

On en dit quoi ?



C'est quand même un pari intéressant de la part d'Anthropic. Prendre un outil de développeur et le rendre accessible au grand public, ça ne se fait pas sans risque. Le fait que l'équipe ait construit Cowork en dix jours, principalement avec Claude Code lui-même, dit quelque chose sur la maturité de leur système. Mais bon, limiter l'accès aux abonnés Max à 100 dollars minimum, ça cantonne l'expérimentation à ceux qui ont déjà les moyens. Et les avertissements sur la sécurité ressemblent un peu à un transfert de responsabilité vers l'utilisateur. Reste à voir si le grand public plongera là dedans ou si Cowork restera un jouet pour early adopters fortunés.