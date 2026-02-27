Un drone soupçonné d'être russe neutralisé juste avant d'atteindre le Charles de Gaulle
Par Vincent Lautier - Publié le
Les forces armées suédoises ont neutralisé mercredi un drone qui s'approchait du porte-avions Charles de Gaulle, en escale pour la première fois dans le port de Malmö avant des exercices OTAN en mer Baltique. L'appareil a été brouillé à environ 13 km du navire, et le contact a été perdu. Le ministre suédois de la Défense pointe un navire militaire russe qui croisait à proximité.
C'est pendant une patrouille dans le détroit de l'Öresund que les forces suédoises ont repéré un drone suspect. L'appareil se dirigeait vers le Charles de Gaulle, fleuron de la Marine nationale qui faisait escale à Malmö pour la toute première fois. Les Suédois ont activé un système de brouillage électronique et le contact avec le drone a été perdu à environ 7 milles nautiques du porte-avions, soit à peu près 13 kilomètres. Le colonel Guillaume Vernet, porte-parole des armées françaises, a confirmé que le dispositif suédois avait parfaitement fonctionné et que les opérations à bord n'avaient pas été perturbées.
Le ministre suédois de la Défense, Pål Jonson, a déclaré sur la chaîne SVT que le drone était "probablement d'origine russe", un navire militaire russe se trouvant dans les eaux suédoises de l'Öresund au moment de l'incident. Il pourrait donc s'agir d'une violation de l'espace aérien suédois. Côté français, on se montre plus prudent : le colonel Vernet parle de "suppositions" et précise qu'il n'est pas possible de confirmer l'origine de l'appareil ni son intention. Une enquête a été ouverte par les autorités suédoises.
Le porte-avions français et son groupe aéronaval participent à la mission La Fayette 26, accompagnés de la frégate néerlandaise HNLMS Evertsen. Après les exercices Orion 26, le groupe navigue désormais vers la mer Baltique pour intégrer l'opération OTAN "Baltic Sentry", dans le but de prévenir les actes de guerre hybride et le sabotage d'infrastructures sous-marines dans la région.
C'est le genre d'incident qui rappelle à quel point les drones sont devenus un outil de provocation en mer Baltique. Qu'un appareil arrive si proche du fleuron de la Marine française, même si le brouillage suédois a visiblement bien fonctionné, ça reste un peu gênant. On note d'ailleurs que la France et la Suède n'ont pas du tout la même lecture de l'événement : Stockholm pointe directement Moscou, Paris préfère parler de "suppositions". Bref, chaque escale dans la Baltique a désormais son petit lot de surprises, et on se dit que les systèmes anti-drones vont vraiment devenir LA priorité industrielle des années à venir.
Un brouillage électronique à 7 milles nautiques
C'est pendant une patrouille dans le détroit de l'Öresund que les forces suédoises ont repéré un drone suspect. L'appareil se dirigeait vers le Charles de Gaulle, fleuron de la Marine nationale qui faisait escale à Malmö pour la toute première fois. Les Suédois ont activé un système de brouillage électronique et le contact avec le drone a été perdu à environ 7 milles nautiques du porte-avions, soit à peu près 13 kilomètres. Le colonel Guillaume Vernet, porte-parole des armées françaises, a confirmé que le dispositif suédois avait parfaitement fonctionné et que les opérations à bord n'avaient pas été perturbées.
La Suède pointe Moscou, la France temporise
Le ministre suédois de la Défense, Pål Jonson, a déclaré sur la chaîne SVT que le drone était "probablement d'origine russe", un navire militaire russe se trouvant dans les eaux suédoises de l'Öresund au moment de l'incident. Il pourrait donc s'agir d'une violation de l'espace aérien suédois. Côté français, on se montre plus prudent : le colonel Vernet parle de "suppositions" et précise qu'il n'est pas possible de confirmer l'origine de l'appareil ni son intention. Une enquête a été ouverte par les autorités suédoises.
Le Charles de Gaulle en mission OTAN dans la Baltique
Le porte-avions français et son groupe aéronaval participent à la mission La Fayette 26, accompagnés de la frégate néerlandaise HNLMS Evertsen. Après les exercices Orion 26, le groupe navigue désormais vers la mer Baltique pour intégrer l'opération OTAN "Baltic Sentry", dans le but de prévenir les actes de guerre hybride et le sabotage d'infrastructures sous-marines dans la région.
On en dit quoi ?
C'est le genre d'incident qui rappelle à quel point les drones sont devenus un outil de provocation en mer Baltique. Qu'un appareil arrive si proche du fleuron de la Marine française, même si le brouillage suédois a visiblement bien fonctionné, ça reste un peu gênant. On note d'ailleurs que la France et la Suède n'ont pas du tout la même lecture de l'événement : Stockholm pointe directement Moscou, Paris préfère parler de "suppositions". Bref, chaque escale dans la Baltique a désormais son petit lot de surprises, et on se dit que les systèmes anti-drones vont vraiment devenir LA priorité industrielle des années à venir.