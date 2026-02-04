Grosse promo sur le drone DJI Flip : testé sur Mac4Ever, parfait pour débuter !

DJI Flip

Une caméra qui rivalise avec des modèles plus chers

Des prises de vue faciles, même sans être pro

Autonomie et connectivité

La vraie nouveauté, c’estRésultat : moins de bobos pour les doigts (et pour le drone), tout en restant dans la catégorie C0 en Europe – autrement dit, pas besoin de diplôme de pilote pour le faire décoller. À ça s’ajoute un évitement automatique déclenché par un capteur infrarouge 3D, pratique pour éviter les murs ou les arbres quand on débute.Ne vous fiez pas à son look de jouet : sous le capot, le Flip embarqueAvec son ouverture f/1,7, il s’en sort même en basse lumière. DJI a pensé aux créateurs pressés avec des modes avancés : ralenti en 4K à 100 fps, HDR vidéo, et la techno SmartPhoto qui ajuste couleurs et contraste automatiquement.Comme toujours chez DJI, on retrouve des modes de vol automatisés (Dronie, Helix, Boomerang…) activables en un clic via l’app DJI Fly ou la radiocommande. Ajoutez à ça un suivi de sujet boosté à l’IA pour garder votre visage dans le cadre quand vous vlogguez en marchant :Côté endurance, DJI annonce 31 minutes de vol, ce qui est confortable pour un si petit format. La transmission vidéo DJI O4 pousse jusqu’à 13 km avec un flux 1080p/60fps (largement de quoi perdre votre Flip de vue bien avant d’atteindre la limite). Petit plus : il peut fonctionner avec ou sans radiocommande, directement depuis votre smartphone. Bref, avec le Flip,