Grosse promo sur le drone DJI Flip : testé sur Mac4Ever, parfait pour débuter !
Par June Cantillon - Publié le - Bon Plan
DJI a dévoilé l'année dernière le DJI Flip, testé dans la foulée sur Mac4Ever par Vincent. Avec ce nouveau modèle, DJI continue de jouer sur le créneau des drones ultra-légers avec son tout nouveau DJI Flip, un petit engin de moins de 249 g pensé avant tout pour les créateurs de contenu et les curieux qui veulent se lancer dans les prises de vue aériennes. Compact, pliable, livré avec des protections d’hélices intégrées, il mise clairement sur la sécurité et la simplicité d’utilisation – parfait pour voler sans crainte dans son salon ou dans un parc.
La vraie nouveauté, c’est son système de protections d’hélices pliables en fibre de carbone, inédit chez DJI. Résultat : moins de bobos pour les doigts (et pour le drone), tout en restant dans la catégorie C0 en Europe – autrement dit, pas besoin de diplôme de pilote pour le faire décoller. À ça s’ajoute un évitement automatique déclenché par un capteur infrarouge 3D, pratique pour éviter les murs ou les arbres quand on débute.
Ne vous fiez pas à son look de jouet : sous le capot, le Flip embarque un capteur 1/1,3 pouce capable de sortir des clichés en 48 MP et de filmer en 4K à 60 fps. Avec son ouverture f/1,7, il s’en sort même en basse lumière. DJI a pensé aux créateurs pressés avec des modes avancés : ralenti en 4K à 100 fps, HDR vidéo, et la techno SmartPhoto qui ajuste couleurs et contraste automatiquement.
Comme toujours chez DJI, on retrouve des modes de vol automatisés (Dronie, Helix, Boomerang…) activables en un clic via l’app DJI Fly ou la radiocommande. Ajoutez à ça un suivi de sujet boosté à l’IA pour garder votre visage dans le cadre quand vous vlogguez en marchant : vous avez un drone qui fait presque tout le boulot pour vous.
Côté endurance, DJI annonce 31 minutes de vol, ce qui est confortable pour un si petit format. La transmission vidéo DJI O4 pousse jusqu’à 13 km avec un flux 1080p/60fps (largement de quoi perdre votre Flip de vue bien avant d’atteindre la limite). Petit plus : il peut fonctionner avec ou sans radiocommande, directement depuis votre smartphone. Bref, avec le Flip, DJI cible clairement les créateurs de contenu et les débutants qui veulent un drone simple, sûr et fun.
DJI Flip
Une caméra qui rivalise avec des modèles plus chers
Des prises de vue faciles, même sans être pro
Autonomie et connectivité
