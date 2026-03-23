Apple prépare un anniversaire surprise à... l'Apple Park : let’s go party !
Par Laurence - Publié le
Apple continue de célébrer un cap symbolique de son histoire. Alors que la marque multiplie les événements à travers le monde, un moment fort devrait bientôt se tenir au cœur même de son siège, en Californie.
Depuis plusieurs semaines, Apple organise une série d’événements pour marquer ses 50 ans. Des concerts surprises, des rencontres et des animations ont déjà eu lieu dans plusieurs pays, notamment aux États-Unis, en Chine ou encore en Corée du Sud.
Le coup d’envoi a été donné à New York, avec une performance remarquée d’Alicia Keys dans l’Apple Store de Grand Central. D’autres célébrations sont prévues dans les jours à venir, notamment en Europe et en Asie. Mais le point d’orgue devrait se dérouler à Cupertino.
Selon Mark Gurman, Apple prépare une
Peu de détails ont filtré pour l’instant : la date précise reste inconnue, même si le 1er avril approche, la nature de l’événement (interne ou public) n’est pas confirmée et une partie de la presse pourrait être conviée.
Autre élément intéressant : John Ternus devrait jouer un rôle clé lors de cette célébration. Actuel responsable de l’ingénierie matérielle, il est aujourd’hui considéré comme l’un des candidats les plus crédibles pour succéder à Tim Cook à la tête de l’entreprise. Sa mise en avant lors d’un événement aussi symbolique pourrait donc être interprétée comme un signal stratégique.
Au-delà de la célébration, cet anniversaire est aussi l’occasion pour Apple de rappeler son héritage technologique, renforcer son image de marque et préparer la transition vers ses prochaines grandes innovations. Entre intelligence artificielle, réalité mixte et nouveaux produits en préparation, la firme entre dans une nouvelle phase de son histoire.
À 50 ans, Apple ne regarde pas seulement en arrière. La célébration prévue à Cupertino devrait autant rendre hommage au passé qu’esquisser l’avenir. Et derrière la fête, un message pourrait déjà se dessiner : celui d’une nouvelle génération prête à prendre le relais.
Une grosse fête à l'Apple Park ?
Depuis plusieurs semaines, Apple organise une série d’événements pour marquer ses 50 ans. Des concerts surprises, des rencontres et des animations ont déjà eu lieu dans plusieurs pays, notamment aux États-Unis, en Chine ou encore en Corée du Sud.
Le coup d’envoi a été donné à New York, avec une performance remarquée d’Alicia Keys dans l’Apple Store de Grand Central. D’autres célébrations sont prévues dans les jours à venir, notamment en Europe et en Asie. Mais le point d’orgue devrait se dérouler à Cupertino.
Une fête “spectaculaire” au siège d’Apple
Selon Mark Gurman, Apple prépare une
grande fêtepour ses 50 ans directement à l'Apple Park. L’événement pourrait se tenir sous les célèbres arches arc-en-ciel installées au centre du campus, un clin d’œil assumé à l’histoire de la marque et à son logo d’origine.
Peu de détails ont filtré pour l’instant : la date précise reste inconnue, même si le 1er avril approche, la nature de l’événement (interne ou public) n’est pas confirmée et une partie de la presse pourrait être conviée.
John Ternus au centre de l’attention
Autre élément intéressant : John Ternus devrait jouer un rôle clé lors de cette célébration. Actuel responsable de l’ingénierie matérielle, il est aujourd’hui considéré comme l’un des candidats les plus crédibles pour succéder à Tim Cook à la tête de l’entreprise. Sa mise en avant lors d’un événement aussi symbolique pourrait donc être interprétée comme un signal stratégique.
Au-delà de la célébration, cet anniversaire est aussi l’occasion pour Apple de rappeler son héritage technologique, renforcer son image de marque et préparer la transition vers ses prochaines grandes innovations. Entre intelligence artificielle, réalité mixte et nouveaux produits en préparation, la firme entre dans une nouvelle phase de son histoire.
Qu'en penser ?
À 50 ans, Apple ne regarde pas seulement en arrière. La célébration prévue à Cupertino devrait autant rendre hommage au passé qu’esquisser l’avenir. Et derrière la fête, un message pourrait déjà se dessiner : celui d’une nouvelle génération prête à prendre le relais.