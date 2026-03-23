Apple prépare un anniversaire surprise à... l'Apple Park : let’s go party !

Come on baby, let's go party !

Une grosse fête à l'Apple Park ?

Une fête “spectaculaire” au siège d’Apple

grande fête

John Ternus au centre de l’attention

Qu'en penser ?



À 50 ans, Apple ne regarde pas seulement en arrière. La célébration prévue à Cupertino devrait autant rendre hommage au passé qu’esquisser l’avenir. Et derrière la fête, un message pourrait déjà se dessiner : celui d’une nouvelle génération prête à prendre le relais.

Depuis plusieurs semaines,Des concerts surprises, des rencontres et des animations ont déjà eu lieu dans plusieurs pays, notamment aux États-Unis, en Chine ou encore en Corée du Sud.Le coup d’envoi a été donné à New York, avec u. D’autres célébrations sont prévues dans les jours à venir, notamment en Europe et en Asie. Mais le point d’orgue devrait se dérouler à Cupertino.Selon, Apple prépare unepour ses 50 ans directement à l'Apple Park. L’événement pourrait se tenir sous les célèbres arches arc-en-ciel installées au centre du campus, un clin d’œil assumé à l’histoire de la marque et à son logo d’origine.: la date précise reste inconnue, même si le 1er avril approche, la nature de l’événement (interne ou public) n’est pas confirmée et une partie de la presse pourrait être conviée.Autre élément intéressant :devrait jouer un rôle clé lors de cette célébration. Actuel responsable de l’ingénierie matérielle, il est aujourd’hui considéré comme l’un des candidats les plus crédibles pour. Sa mise en avant lors d’un événement aussi symbolique pourrait donc être interprétée comme un signal stratégique.Au-delà de la célébration, cet anniversaire est aussi l’occasion pour Apple de rappeler son héritage technologique, renforcer son image de marque et. Entre intelligence artificielle, réalité mixte et nouveaux produits en préparation, la firme entre dans une nouvelle phase de son histoire.