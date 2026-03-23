Pourquoi John Ternus est favori pour succéder à Tim Cook chez Apple
Par Laurence - Publié le
Apple prépare-t-elle déjà l’après Tim Cook ? En interne, un nom revient avec insistance : celui de John Ternus. Encore peu connu du grand public il y a quelques années, le patron du hardware est désormais perçu comme le favori pour prendre un jour les rênes de la firme.
Selon une enquête approfondie de Mark Gurman, John Ternus bénéficie d’un soutien solide au sein de la direction d’Apple. Arrivé à la tête de l’ingénierie matérielle en 2021, il supervise aujourd’hui l’ensemble des produits physiques de la marque, des iPhone aux Mac en passant par les accessoires.
Son profil tranche avec celui de certains dirigeants historiques : discret, consensuel, mais efficace. En interne, il est décrit comme un dirigeant
L’un des points marquants du profil très flatteur concerne l’évolution récente des produits Apple. Car John Ternus aurait contribué à améliorer la qualité globale des appareils, corriger certaines critiques sur les générations précédentes ou encore recentrer les priorités sur des éléments concrets.
Depuis sa nomination, Apple aurait notamment accentué ses efforts sur l’autonomie, les performances ou la connectivité. Des axes plus pragmatiques, en phase avec les attentes des utilisateurs.
En outre, fin 2025, Tim Cook lui aurait confié la supervision des équipes design. Cette décision serait pleinement stratégique, puisque le design est historiquement au cœur de l’ADN d’Apple. Cela place Ternus dans une position particulièrement centrale, à la croisée du matériel et de l’expérience utilisateur. Parallèlement, il gagne en visibilité en multipliant les interventions dans les vidéos de lancement comme pour le MacBook Neo, les interviews et la présence accrue lors des keynotes. Autant d’indices qui traduisent une montée en puissance progressive.
Pour autant, la succession n’est pas encore à l’ordre du jour. Tim Cook, en poste depuis 2011, n’a communiqué aucun calendrier précis concernant son départ. Selon Bloomberg, même certains cadres proches ignorent ses intentions. À 65 ans, il a atteint un âge où la question se pose naturellement, mais ses déclarations restent floues :
Mais la transition est logiquement déjà en préparation ! Si Apple n’a rien officialisé, plusieurs éléments laissent penser que la transition est déjà en train de se dessiner en coulisses. Dans ce contexte, John Ternus dispose d'un excellent CV : expérience produit, crédibilité interne, exposition croissante et capacité à incarner la continuité
Son profil rappelle, dans une certaine mesure, la transition entre Steve Jobs et Tim Cook : une évolution progressive, maîtrisée, sans rupture brutale. En définitive il serait le seul successeur digne de ce nom, hormis —peut-être— l'actuel COO, Sabih Khan. Mais ce dernier, complètement méconnu du grand public et récemment nommé, serait sans doute un profil beaucoup trop gestionnaire et peu technique.
Encore dans l’ombre il y a peu, John Ternus apparaît désormais comme le successeur le plus crédible de Tim Cook. Sans annonce officielle, Apple semble préparer l’avenir en douceur. Et si le changement de direction n’est pas imminent, tout indique qu’il est déjà en train de s’écrire.
Une ascension rapide au sommet d’Apple
Selon une enquête approfondie de Mark Gurman, John Ternus bénéficie d’un soutien solide au sein de la direction d’Apple. Arrivé à la tête de l’ingénierie matérielle en 2021, il supervise aujourd’hui l’ensemble des produits physiques de la marque, des iPhone aux Mac en passant par les accessoires.
Son profil tranche avec celui de certains dirigeants historiques : discret, consensuel, mais efficace. En interne, il est décrit comme un dirigeant
apprécié et respecté, capable de fédérer les équipes.
Un rôle clé dans le redressement des produits
L’un des points marquants du profil très flatteur concerne l’évolution récente des produits Apple. Car John Ternus aurait contribué à améliorer la qualité globale des appareils, corriger certaines critiques sur les générations précédentes ou encore recentrer les priorités sur des éléments concrets.
Depuis sa nomination, Apple aurait notamment accentué ses efforts sur l’autonomie, les performances ou la connectivité. Des axes plus pragmatiques, en phase avec les attentes des utilisateurs.
En outre, fin 2025, Tim Cook lui aurait confié la supervision des équipes design. Cette décision serait pleinement stratégique, puisque le design est historiquement au cœur de l’ADN d’Apple. Cela place Ternus dans une position particulièrement centrale, à la croisée du matériel et de l’expérience utilisateur. Parallèlement, il gagne en visibilité en multipliant les interventions dans les vidéos de lancement comme pour le MacBook Neo, les interviews et la présence accrue lors des keynotes. Autant d’indices qui traduisent une montée en puissance progressive.
Tim Cook, toujours en poste
Pour autant, la succession n’est pas encore à l’ordre du jour. Tim Cook, en poste depuis 2011, n’a communiqué aucun calendrier précis concernant son départ. Selon Bloomberg, même certains cadres proches ignorent ses intentions. À 65 ans, il a atteint un âge où la question se pose naturellement, mais ses déclarations restent floues :
Je ne peux pas imaginer ma vie sans Apple, a-t-il récemment confié.
Mais la transition est logiquement déjà en préparation ! Si Apple n’a rien officialisé, plusieurs éléments laissent penser que la transition est déjà en train de se dessiner en coulisses. Dans ce contexte, John Ternus dispose d'un excellent CV : expérience produit, crédibilité interne, exposition croissante et capacité à incarner la continuité
Son profil rappelle, dans une certaine mesure, la transition entre Steve Jobs et Tim Cook : une évolution progressive, maîtrisée, sans rupture brutale. En définitive il serait le seul successeur digne de ce nom, hormis —peut-être— l'actuel COO, Sabih Khan. Mais ce dernier, complètement méconnu du grand public et récemment nommé, serait sans doute un profil beaucoup trop gestionnaire et peu technique.
Qu'en penser ?
Encore dans l’ombre il y a peu, John Ternus apparaît désormais comme le successeur le plus crédible de Tim Cook. Sans annonce officielle, Apple semble préparer l’avenir en douceur. Et si le changement de direction n’est pas imminent, tout indique qu’il est déjà en train de s’écrire.