Le TP‑Link M8550, un routeur 5G Wi-Fi 6E ultra-portable, actuellement en promotion
Par Laurence - Publié le - Bon Plan
TP-Link étoffe sa gamme de solutions réseau nomades avec le M8550, un routeur 5G Wi-Fi portable pensé pour celles et ceux qui veulent rester connectés partout, sans dépendre d’une ligne fixe. Bonne nouvelle pour les utilisateurs mobiles : l’appareil fait actuellement l’objet d’une promotion, de quoi le rendre encore plus attractif pour les professionnels en déplacement comme pour les particuliers nomades.
Le M8550 mise avant tout sur la performance. Compatible 5G, il promet des débits pouvant atteindre 3,4 Gbit/s en téléchargement, soit plus de trois fois les vitesses généralement observées en 4G. Concrètement, il offre la possibilité de travailler à distance sans ralentissement, d'enchaîner visioconférences et transferts de fichiers lourds, de regarder des films ou séries en streaming 4K, ou encore de jouer en ligne avec une latence minimale.
Le routeur accepte l’ensemble des cartes SIM et nano-SIM du marché. Une fois la carte insérée, il déploie automatiquement un réseau Wi-Fi 6E tri-bande, capable d’absorber un grand nombre d’appareils connectés sans saturation.
L’un des points forts du M8550 réside dans sa capacité à gérer jusqu’à 32 connexions simultanées. Smartphones, ordinateurs portables, tablettes, consoles ou objets connectés peuvent ainsi partager la même connexion sans dégradation notable de la stabilité.
Pour simplifier l’usage, TP-Link intègre un écran tactile directement sur le routeur. Celui-ci permet de consulter en temps réel : la qualité du signal, le niveau de batterie, le nombre d’appareils connectés, et les principaux paramètres réseau. Pas besoin donc de passer systématiquement par une application mobile : l’essentiel est accessible en quelques tapotements.
Compact et pensé pour être glissé dans un sac ou une poche, le M8550 vise clairement la mobilité. Sa batterie offrant jusqu’à 14 heures d’autonomie lui permet de couvrir une journée complète de travail ou de déplacement sans recharge.
Les cas d’usage sont multiples : télétravail en déplacement, voyages professionnels ou personnels, résidences secondaires mal desservies par l’ADSL ou la fibre, et connexion de secours en cas de panne Internet à domicile.
TP-Link ne néglige pas non plus l’aspect professionnel : le routeur dispose d’un port Gigabit WAN/LAN pour connecter un appareil filaire et prend en charge une compatibilité VPN complète, un atout pour les entreprises ou les travailleurs indépendants soucieux de la sécurité de leurs données.
Avec le M8550, TP-Link confirme sa stratégie : accompagner l’évolution des usages numériques vers toujours plus de mobilité et de flexibilité. Entre la 5G, le Wi-Fi 6E, l’écran tactile intégré et la large compatibilité matérielle, le routeur se positionne comme une véritable box Internet de poche.
La promotion actuelle renforce encore l’intérêt du produit, surtout pour ceux qui cherchent une alternative sérieuse aux partages de connexion smartphone souvent limités en autonomie et en stabilité. Une solution qui illustre bien la transition vers un Internet réellement nomade, rapide et désormais plus accessible.
