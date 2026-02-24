Le créateur de VLC (6 milliards de téléchargements) a refusé 1€ par install de la part de Google

On en dit quoi ?



Si VLC avait été racheté par un géant américain il y a 15 ans, on aurait probablement un lecteur bourré de pubs à la place. Kempf fait partie de ces gens dans la tech pour qui l'éthique passe avant le chiffre d'affaires. Et la plupart des utilisateurs ne savent même pas que VLC est français, ni maintenu par une asso et des bénévoles. Et vous, vous avez toujours VLC installé sur votre machine ? Vous l'utilisez régulièrement ?