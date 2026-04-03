Le MacBook Neo va-t-il faire exploser les ventes de Mac?
Par Laurence - Publié le
Avec quelques jours de retards sur son calendrier habituel (anniversaire oblige), Apple donne rendez-vous aux investisseurs le 30 avril pour la publication de ses résultats trimestriels. Cet exercice particulièrement scruté, entre tensions géopolitiques, contraintes sur les composants et un retour en force inattendu du Mac.
Cupertino a confirmé qu’elle dévoilera ses résultats pour le deuxième trimestre fiscal 2026 le jeudi 30 avril. Comme à l’accoutumée, la publication sera suivie d’une conférence avec Tim Cook et le directeur financier Kevan Parekh, qui détailleront les performances du groupe et répondront aux questions des analystes.
L’an dernier, la firme avait enregistré 95,4 milliards de dollars de chiffre d’affaires sur cette période, marquant une progression modérée. Mais le contexte a depuis radicalement changé. La guerre commerciale relancée par Donald Trump avec la Chine pèse désormais sur toute la chaîne de production, et donc sur les résultats.
Malgré cela, Apple affiche une certaine confiance. Kevan Parekh anticipe une croissance comprise entre 13 et 16 %, ce qui placerait le chiffre d’affaires entre 107,8 et 110,7 milliards de dollars. Cet objectif se veut ambitieux dans un environnement aussi incertain.
Ce trimestre sera également le premier à intégrer, même partiellement, le lancement du MacBook Neo. Sorti en toute fin de période, son impact devrait rester limité dans les chiffres, mais il pourrait donner une première indication sur la dynamique du marché. Enfin si les dirigeants donnent quelques informations notamment lors des interviews satellites ou de la séance de questions-réponses (autre que meilleur lancement ever)...
Plus intéressant, les ventes de Mac mini auraient connu un regain inattendu ces derniers mois. En cause, le succès de certains projets comme OpenClaw, qui ont contribué à repositionner la machine comme une solution performante et accessible.
L’an dernier, Apple avait généré près de 8 milliards de dollars de revenus sur la gamme Mac. Toute variation significative sera donc scrutée de près, d’autant que ce segment reste stratégique dans l’équilibre global des revenus.
Si la croissance semble au rendez-vous, la rentabilité pourrait en revanche être sous pression. Apple a déjà prévenu que les pénuries de composants auraient un impact plus marqué sur ce trimestre.
Ces contraintes se traduisent par des coûts plus élevés et une pression accrue sur les prix. La firme a intégré ces éléments dans ses prévisions, mais leur ampleur réelle ne sera connue qu’au moment de la publication. Dans ce contexte, les analystes surveilleront de près non seulement les revenus, mais aussi les marges, afin d’évaluer la capacité d’Apple à absorber ces chocs.
Ce trimestre s’annonce comme un test grandeur nature pour Apple, à un moment symbolique de son histoire. Alors que la firme célèbre ses 50 ans, elle doit démontrer qu’elle reste capable de maintenir sa dynamique de croissance dans un contexte bien plus complexe qu’auparavant.
Les lancements récents de mars, notamment autour du Mac et de nouveaux produits, pourraient donner un premier signal sur sa capacité à renouveler son offre et à séduire à nouveau le marché. En parallèle, le Mac semble retrouver un rôle plus central, là où il avait parfois été relégué au second plan ces dernières années.
Au-delà des chiffres, ce sont donc les perspectives qui seront scrutées. La firme est à la croisée des chemins : entre héritage solide et nécessité de se réinventer, ce trimestre pourrait bien donner le ton de la prochaine décennie.
Un trimestre sous pression… mais ambitieux
Cupertino a confirmé qu’elle dévoilera ses résultats pour le deuxième trimestre fiscal 2026 le jeudi 30 avril. Comme à l’accoutumée, la publication sera suivie d’une conférence avec Tim Cook et le directeur financier Kevan Parekh, qui détailleront les performances du groupe et répondront aux questions des analystes.
L’an dernier, la firme avait enregistré 95,4 milliards de dollars de chiffre d’affaires sur cette période, marquant une progression modérée. Mais le contexte a depuis radicalement changé. La guerre commerciale relancée par Donald Trump avec la Chine pèse désormais sur toute la chaîne de production, et donc sur les résultats.
Malgré cela, Apple affiche une certaine confiance. Kevan Parekh anticipe une croissance comprise entre 13 et 16 %, ce qui placerait le chiffre d’affaires entre 107,8 et 110,7 milliards de dollars. Cet objectif se veut ambitieux dans un environnement aussi incertain.
Le Mac pourrait créer la surprise
Ce trimestre sera également le premier à intégrer, même partiellement, le lancement du MacBook Neo. Sorti en toute fin de période, son impact devrait rester limité dans les chiffres, mais il pourrait donner une première indication sur la dynamique du marché. Enfin si les dirigeants donnent quelques informations notamment lors des interviews satellites ou de la séance de questions-réponses (autre que meilleur lancement ever)...
Plus intéressant, les ventes de Mac mini auraient connu un regain inattendu ces derniers mois. En cause, le succès de certains projets comme OpenClaw, qui ont contribué à repositionner la machine comme une solution performante et accessible.
L’an dernier, Apple avait généré près de 8 milliards de dollars de revenus sur la gamme Mac. Toute variation significative sera donc scrutée de près, d’autant que ce segment reste stratégique dans l’équilibre global des revenus.
Des marges sous tension
Si la croissance semble au rendez-vous, la rentabilité pourrait en revanche être sous pression. Apple a déjà prévenu que les pénuries de composants auraient un impact plus marqué sur ce trimestre.
Ces contraintes se traduisent par des coûts plus élevés et une pression accrue sur les prix. La firme a intégré ces éléments dans ses prévisions, mais leur ampleur réelle ne sera connue qu’au moment de la publication. Dans ce contexte, les analystes surveilleront de près non seulement les revenus, mais aussi les marges, afin d’évaluer la capacité d’Apple à absorber ces chocs.
Qu’en penser ?
Ce trimestre s’annonce comme un test grandeur nature pour Apple, à un moment symbolique de son histoire. Alors que la firme célèbre ses 50 ans, elle doit démontrer qu’elle reste capable de maintenir sa dynamique de croissance dans un contexte bien plus complexe qu’auparavant.
Les lancements récents de mars, notamment autour du Mac et de nouveaux produits, pourraient donner un premier signal sur sa capacité à renouveler son offre et à séduire à nouveau le marché. En parallèle, le Mac semble retrouver un rôle plus central, là où il avait parfois été relégué au second plan ces dernières années.
Au-delà des chiffres, ce sont donc les perspectives qui seront scrutées. La firme est à la croisée des chemins : entre héritage solide et nécessité de se réinventer, ce trimestre pourrait bien donner le ton de la prochaine décennie.