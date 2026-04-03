Le MacBook Neo va-t-il faire exploser les ventes de Mac?

Qu’en penser ?



Ce trimestre s’annonce comme un test grandeur nature pour Apple, à un moment symbolique de son histoire. Alors que la firme célèbre ses 50 ans, elle doit démontrer qu’elle reste capable de maintenir sa dynamique de croissance dans un contexte bien plus complexe qu’auparavant.



Les lancements récents de mars, notamment autour du Mac et de nouveaux produits, pourraient donner un premier signal sur sa capacité à renouveler son offre et à séduire à nouveau le marché. En parallèle, le Mac semble retrouver un rôle plus central, là où il avait parfois été relégué au second plan ces dernières années.



Au-delà des chiffres, ce sont donc les perspectives qui seront scrutées. La firme est à la croisée des chemins : entre héritage solide et nécessité de se réinventer, ce trimestre pourrait bien donner le ton de la prochaine décennie.